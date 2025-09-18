RETRO RÁDIÓ

Éveket letagadhatna! - 54 éves lett Polgár Tünde

Valóságos örök fiatal Polgár Árpád felesége. Polgár Tünde ragyog születésnapján.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 16:15
Polgár Tünde ünneplés születésnap

Az üzletember és felesége jeles napot ünnepelhetnek. Polgár Tünde 54 éves lett, de a kor csak egy szám, Tünde külsején semmit sem fog az idő.

Polgár Tünde
Polgár Tünde születésnapját ünnepli Fotó: (Fotó: Szabolcs László / Mediaworks-archív)

54 éves lett Polgár Tünde

Születésnapját ünnepli Polgár Tünde, elmondása szerint nem is hagyományos módon.

54. Egy újabb szülinap. Egy újabb fantasztikus élmény. Míg mások esetleg ékszerekről álmodnak-én egy A5- minősítésű, Kagoshima-i wagyu világbajnok marhaszelettel ünnepelek. A tortám pedig törölközőből készült, így az garantáltan nem hízlal! 

- írta bejegyzésében.

Érdemes Polgár Tünde tanácsát megfogadni, aki szerint nincs semmi ok félelemre, nem kell megijedni az évek számától.

Számomra egy kulináris élmény mindig a legszebb ajándék, főként életem társával!  Lehetnénk bárhol, a lényeg, hogy együtt ünnepeljünk! ( kicsit még aggódom az este miatt, mert @polgararpad gyanúsan sokat jön-megy a hajón és sertepertél) Az évek számától pedig soha ne féljetek: mert az, ami elmúlt már mind az enyém/tiéd!

Rajongóit meghatotta ez a gyönyörű szöveg, illetve ők sem maradhattak ki az ünneplésből.

Drága Tünde! Isten éltessen, egy csoda vagy, a lelked, a személyiséged, igazi kis oázis, hogy lehet így is. Példaértékű!

- írta valaki.

Többi követője Tündének leginkább csak boldog születésnapot kívánt, ami a fent olvasottak alapján teljesülni is fog. Polgár Árpád felesége lenyűgöző zöld ruhája mellett sem lehet szavak nélkül elmenni, íme:

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu