Éveket letagadhatna! - 54 éves lett Polgár Tünde

Az üzletember és felesége jeles napot ünnepelhetnek. Polgár Tünde 54 éves lett, de a kor csak egy szám, Tünde külsején semmit sem fog az idő.

Polgár Tünde születésnapját ünnepli Fotó: (Fotó: Szabolcs László / Mediaworks-archív)

54 éves lett Polgár Tünde

Születésnapját ünnepli Polgár Tünde, elmondása szerint nem is hagyományos módon.

54. Egy újabb szülinap. Egy újabb fantasztikus élmény. Míg mások esetleg ékszerekről álmodnak-én egy A5- minősítésű, Kagoshima-i wagyu világbajnok marhaszelettel ünnepelek. A tortám pedig törölközőből készült, így az garantáltan nem hízlal!

- írta bejegyzésében.

Érdemes Polgár Tünde tanácsát megfogadni, aki szerint nincs semmi ok félelemre, nem kell megijedni az évek számától.

Számomra egy kulináris élmény mindig a legszebb ajándék, főként életem társával! Lehetnénk bárhol, a lényeg, hogy együtt ünnepeljünk! ( kicsit még aggódom az este miatt, mert @polgararpad gyanúsan sokat jön-megy a hajón és sertepertél) Az évek számától pedig soha ne féljetek: mert az, ami elmúlt már mind az enyém/tiéd!

Rajongóit meghatotta ez a gyönyörű szöveg, illetve ők sem maradhattak ki az ünneplésből.

Drága Tünde! Isten éltessen, egy csoda vagy, a lelked, a személyiséged, igazi kis oázis, hogy lehet így is. Példaértékű!

- írta valaki.

Többi követője Tündének leginkább csak boldog születésnapot kívánt, ami a fent olvasottak alapján teljesülni is fog. Polgár Árpád felesége lenyűgöző zöld ruhája mellett sem lehet szavak nélkül elmenni, íme: