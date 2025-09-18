Éveket letagadhatna! - 54 éves lett Polgár Tünde

Valóságos örök fiatal Polgár Árpád felesége. Polgár Tünde ragyog születésnapján.
Az üzletember és felesége jeles napot ünnepelhetnek. Polgár Tünde 54 éves lett, de a kor csak egy szám, Tünde külsején semmit sem fog az idő.
Születésnapját ünnepli Polgár Tünde, elmondása szerint nem is hagyományos módon.
54. Egy újabb szülinap. Egy újabb fantasztikus élmény. Míg mások esetleg ékszerekről álmodnak-én egy A5- minősítésű, Kagoshima-i wagyu világbajnok marhaszelettel ünnepelek. A tortám pedig törölközőből készült, így az garantáltan nem hízlal!
- írta bejegyzésében.
Érdemes Polgár Tünde tanácsát megfogadni, aki szerint nincs semmi ok félelemre, nem kell megijedni az évek számától.
Számomra egy kulináris élmény mindig a legszebb ajándék, főként életem társával! Lehetnénk bárhol, a lényeg, hogy együtt ünnepeljünk! ( kicsit még aggódom az este miatt, mert @polgararpad gyanúsan sokat jön-megy a hajón és sertepertél) Az évek számától pedig soha ne féljetek: mert az, ami elmúlt már mind az enyém/tiéd!
Rajongóit meghatotta ez a gyönyörű szöveg, illetve ők sem maradhattak ki az ünneplésből.
Drága Tünde! Isten éltessen, egy csoda vagy, a lelked, a személyiséged, igazi kis oázis, hogy lehet így is. Példaértékű!
- írta valaki.
Többi követője Tündének leginkább csak boldog születésnapot kívánt, ami a fent olvasottak alapján teljesülni is fog. Polgár Árpád felesége lenyűgöző zöld ruhája mellett sem lehet szavak nélkül elmenni, íme:
