Így fog telni Pásztor Erzsi karácsonya a baleset után: „Idén nem olyan lesz, mint szokott”

Pásztor Erzsi balesete egyetlen rossz lépés következménye volt, de a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő sérülései azóta sem gyógyultak be teljesen. Az ikonikus művésznőnek emiatt a karácsony sem éppen úgy alakul, ahogy az minden évben lenni szokott. Pásztor Erzsi most a Metropolnak mesélt az ünnepi készülődésről.

Pásztor Erzsi unokái nélkül ünnepli a karácsonyt, csak a lánya és a keresztlánya lesz mellette (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Erzsi szerepeire szerencsére nem volt komoly hatással a baleset, mindössze egy előadást kellett lemondania. A színművésznőt nagyon boldoggá teszi, hogy még most is színpadon állhat, ami némi vigaszt nyújt számára a rendhagyó ünneppel kapcsolatban is.

A karácsony idén nem olyan lesz, mint amilyen lenni szokott, mert ilyenkor, december elején, én már szinte mindennel kész vagyok

– kezdte a színésznő.

„Nyolcadikán szoktam feldíszíteni a karácsonyfát, mert amikor a lányomhoz jártam Olaszországba, láttam, hogy ott így csinálják. Ők annyira élvezik az ünnepet, hogy már ennyire korán fát állítanak, hogy egész decemberben élvezhessék. Nekem egy kicsi fám van, amit még el sem kezdtem feldíszíteni, de pár nap múlva erre is sor kerül” – mesélte.

Pásztor Erzsi köszöntése elmaradt a születésnapján, de sajnos a karácsonya sem a szokványos lesz (Fotó: TV2)

Pásztor Erzsi lánya társaságában tölti az ünnepet

A művésznő azt is elárulta, hogy a lánya, Holl Henriette és a keresztlánya lesz mellette az ünnepek alatt, mert az unokái sajnos nem tudnak hazautazni.

A lányommal és a keresztlányommal karácsonyozunk minden évben, mióta az édesanyja meghalt, ő volt a legjobb barátnőm sok-sok éven át. Így hárman töltjük a szentestét, mert az unokáim sajnos nem tudnak jönni

– árulta el Pásztor Erzsi a családjával kapcsolatban.

„Julia egy szállodában dolgozik, ami iszonyú forgalmas, annyira, hogy már évekkel előre lefoglalják a szobákat, illetve rengeteg esküvőt és ünnepséget tartanak ott, így nekik ez a legforgalmasabb időszak. De persze ő kárpótol mindenért, mert az összes darabban megnéz, amiben csak tud, ha ráér, mindig ott van” – tette még hozzá.