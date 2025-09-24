Fájdalomtól gyötrődve tölti a 89. születésnapját Pásztor Erzsi: „Pokolian fáj”

Tegnap délután derült ki, hogy Pásztor Erzsi véres balesetet szenvedett múlt hét csütörtökön, és szinte csak a szerencsén, na meg az őrangyalán múlott, hogy nem tört el valamije a csúnya esés következtében. A Szomszédok Kossuth-díjas színésznője ma ünnepli 89. születésnapját, de sajnos keserédes az ünnep, hiszen sérülései miatt még mindig komoly fájdalmai vannak.

Pásztor Erzsi lánya, Henriette segítségére szorul balesete után, a születésnapját sem tudja megünnepelni (Fotó: Mediaworks-archív)

Pásztor Erzsi balesete óta ki sem tette a lábát az otthonából, sőt néhány hétköznapi tevékenységgel is meggyűlik most a baja, így az ünneplés is elmarad.

Pocsékul vagyok. Ez annyira rosszul jött ki, nincs elég bajom, és még ez is rám szakadt. Nagyon kínlódok, mert a jobb vállamat annyira megütöttem, hogy most is pokolian fáj. Igyekszem jegelni, de nem sokat javul, és mivel a jobb kezemről van szó, nagyon nehéz nélkülözni. Ráadásul a két térdemet is csúnyán lehorzsoltam, így az is be van kötve

– kezdte a színművésznő.

„Mindenki kérdezte, hogy a születésnapomon hogyan ünnepelek? Hát sehogy. De hálát adok a Jóistennek, és azt hiszem, az anyukám is vigyázott rám az égből, és úgy vigyázott rám, mert nem tört el semmim. Így 89 évesen ekkorát esni s törés nélkül megúszni, az maga az ajándék” – jelentette ki valamivel derűsebben.

Pásztor Erzsi színésznő múlt héten szenvedett súlyos balesetet, szinte csoda, hogy nem tört el semmije (Fotó: Nagy Zoltán / Bors)

Pásztor Erzsi állapota lassan javul

Csaknem egy hetet történt a baleset, de sajnos a sérülések nehezen gyógyulnak, így ágynyugalomban tölti ezt a napot is. Persze azért akadnak bőven, akik így is gondolnak a színésznőre.

Azoknak, akik fel akartak köszönteni, mondtam, hogy telefonon beszélhetünk, de nem megyek sehova, mert ebben az állapotban minek mutogassam magam? Még a jobb szemöldököm is fel van repedve, a szemem alatt pedig egy jó kis pukli van, úgyhogy ezt most nem tudtam elvállalni, de ha megérem a 90-et, bárhova elmegyek

– jelentette ki.

„Annak a sok embernek, akik segítettek, viszont nagyon hálás vagyok. Visszavonok minden rosszat, amit mondtam az emberekre, mert legyünk őszinték, a mai világban nem ez a jellemző, de úgy látszik, hogy mégiscsak akadnak olyanok, akiknek van szíve” – tette még hozzá.