Brutális balesetet szenvedett Pásztor Erzsi: „Koppant a fejem a földön és iszonyú fájdalmat éreztem”

Pásztor Erzsi a Szomszédok című egykori magyar sorozat színésznője csütörtökön elesett, ami miatt kórházba kellett szállítani. Sérülései olyan komolyak voltak, hogy még lánya sem tudott neki segíteni - írja a Bors.

Pásztor Erzsi hálás a segítségére sietőknek Fotó: Nagy Zoltán/Bors

Pásztor Erzsinek komoly fájdalmai vannak

Pásztor Erzsi balesete után az egész ország a szívéhez kapott, és mindenki egy emberként aggódott a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőért, de szerencsére átvészelte a durva esést. Pásztor Erzsi állapota persze most sem rózsás, komoly fájdalmai vannak, az életveszélytől azonban nem kell tartani, hiába ijesztett rá mindenkire.

A színésznő lányával épp a kórházból távozott, amikor megtörtént a baleset. A színésznő nagyot esett, és olyan erős fájdalmai voltak, hogy nem tudott felállni. Szerencsére többen azonnal a segítségére siettek, amikor látták, hogy a 88 éves művész véresen a földön fekszik.

„Jöttem ki a kórházból a lányommal, de őt lehagytam, mert mindig a saját tempóm után megyek, és ezt nem bírom abbahagyni. De egy rossz lépés miatt úgy elvágódtam, hogy arccal az úttestre estem, és azóta kínlódok” – kezdte.

Mindenem csupa vér volt, de szerencsére két férfi megállt segíteni, és felültettek, épp egy temetkezési vállalat lépcsőjére. Ott ültem, a sárga nadrágomban, vérben tocsogva, és pokolian fájt mindenem. Az egyetlen jó érzés az volt bennem, hogy rengeteg ember akart segíteni, mert már kezdtem elveszteni a hitemet az emberekben, hiszen annyi borzalom van mindig körülöttünk, de ez most nagyon megmelengette a szívemet

– mesélte a ijesztő történetet.

Pásztor Erzsi édesanyja segített elkerülni a súlyosabb sérüléseket?

Bár a színésznő így is komolyabb sérüléseket szenvedett, szerinte ennél sokkal súlyosabb következményei is lehettek volna. Ő maga azt vallja, hogy nem a véletlennek, hanem az „őrangyalának” köszönheti, hogy nem tört el egyetlen csontja sem.

Hálát adok a Jóistennek és az édesanyámnak ott fönn az égben, hogy velem van, mert ehhez nagy segítség kellett, hogy nem törtem el valamimet. Az én koromban ekkorát esni nagyon veszélyes, hallottam, ahogy koppant a fejem a földön és iszonyú fájdalmat éreztem

– mondta a színésznő.