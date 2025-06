Pásztor Erzsi visszavonul a színháztól? - „Nem szeretnék már úgy élni, hogy nem játszom többet”

A Kossuth-díjas színésznő pár hónap múlva ünnepli 89. születésnapját, ennek ellenére a mai napig igyekszik aktív lenni és jelenleg is több darabban játszik a Turay Ida Színházban. Pásztor Erzsi azonban elárulta, hogy már nem bírja azt a tempót, mint régebben, de szerinte ez a változás az élet velejárója.

Pásztor Erzsi filmek és a színház iránti szeretetéből semmi nem múlt az évek alatt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Pásztor Erzsi előadásokat már nem vállal annyit

Igyekszem élvezni azt, ami még élvezhető ebben a korban, mert tulajdonképpen az is egy nagy ajándék, hogy én ennyi idősen is játszhatok. Ezt pedig értékelni kell. Viszont az igazság az, hogy felajánlottak nekem egy szerepet, de már nem vállalom el, mert felelőtlenség lenne. Játszani még tudok, a közönség szerint nem is akárhogy, de próbálni már nem tudnék, ugyanis ott négy órákat kellene állnom

– kezdte lapunknak a Szomszédok Janka nénije, aki a jelenlegi darabjaiban még szeretne játszani, viszont a jövőben újakat már nem vállalna.

„Én imádok színházban játszani és amíg a közönség szeret engem, addig boldogan lébecolok a színpadon. Viszont egyszer aztán be kell fejezni, csak akkor azt szeretném, hogy akkor vége lenne mindennek. Nem szeretnék már úgy élni, hogy nem játszom többet” – vélekedett fájó szívvel a népszerű színésznő.

Pásztor Erzsi lánya sokat segít édesanyjának

Mindemellett Pásztor Erzsi elmondta azt is, hogy nyáron már kevesebbet fog színpadra állni, ugyanis most megkezdte nyári pihenőjét. Az említett szabadság alkalmából pedig főként otthon fog maradni, mivel nem bírja elviselni a nagy hőséget és így inkább hűvös lakásában vészeli át a kánikulai időszakokat. Továbbá bevallotta, hogy fájós lába miatt sem szokott már lejárni a boltba, viszont lánya, aki 33 év után költözött haza Magyarországra, mindig segít neki a bevásárlásban.

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, amikor nem a színpadon van, akkor főzni szokott, illetve olvasni, jelenleg is Szinetár Miklós új könyvét bújja. Pásztor Erzsi elárulta, hogy nyáron ő már több éve nem szokott kiruccanni külföldre, ugyanis évtizedeken keresztül nyaralt Olaszországban, de most már inkább otthon szeretne pihenni ebben a három hónapban. Viszont otthon szabadidejében rejtvényezni is szokott, és ennek tevékenységének tudja be azt, hogy mentálisan még roppant egészséges. Ennek köszönhetően pedig a mai napig autót vezet, ez pedig nagy segítséget nyújt neki például a különféle ügyek intézésében, mivel így nem kell annyit mennie a fájós végtagjaival.