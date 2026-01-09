A tél árnyoldalai és az apaság csodája – Visváder Tomi őszintén mesélt

A hirtelen jött havazás Magyarországon megnehezíti a közlekedést, a mindennapi teendőket és a családok életét, miközben sokaknak mégis különleges pillanatokat okoz. Visváder Tomi szerint a téli időjárás szépségei és kihívásai ilyenkor egyszerre vannak jelen, és egészen más szemmel nézi mindezt, mióta édesapa lett.

Visváder Tomi sosem volt a tél rajongója, de mára a gyerekek miatt beleveti magát a havas játékokba (Fotó: Markovics Gábor)

Visváder Tomi és a jeges hóbortok

Visváder Tomi nem titkolja, hogy korábban sosem volt a tél és a hó nagy rajongója, de a gyerekei miatt teljesen megváltozott a hozzáállása. Bár a közösségi médiában sok extrém téli kihívást lát, ezek tőle távol állnak.

Láttam, hogy sokan fürdőnadrágban vagy bikiniben fetrengenek a hóban, de ilyen perverzióim egyelőre nincsenek

– kezdte nevetve Visváder Tamás. A hideghez való viszonya a jeges fürdők kapcsán is inkább óvatos.

„Jeges fürdővel már szemezgettem, de amikor szaunázni szoktunk Lillával, utána nehezen viselem a hideg zuhanyt is, úgyhogy nem valószínű, hogy belevágok. Ettől függetlenül irigykedve figyelem azokat, akik ezt csinálják, mert rengeteg jótékony hatásáról olvastam” – fogalmazott.

Visváder Tomi felesége Palácsik Lilla imádja a telet és a síelést, Tomit nehéz rávenni a téli sportokra ( Fotó: Vendel Lajos)

A havazás azonban igazi csodát jelentett a gyerekeknek, különösen a kisebbik fiának.

„A kisebbik kisfiam tavaly látott havat először. Karácsonykor, amikor este esett egy kicsit a hó, reggelre viszont már elolvadt. Most szilveszterkor, amikor újra esett, mondta is a testvérének, hogy a hó este jön elő, reggelre meg elmegy, ezen nagyon jót nevettünk akkor”– mesélte.

Ma már a közös élmények mindent felülírnak.

Most nagy a boldogság, rendszeresen szánkózunk. Gyerekkoromban sem voltam havas szent, és bár az egész család imádta a telet, én kifejezetten nem. De apukaként már más a prioritás. Nem azt nézem, nekem mennyire van kedvem hozzá, hanem hogy a gyerekeim mennyire örülnek. Nekik ez maga a csoda, és én is teljesen másként látom már a havat

– mesélte Tomi.

Év végi számvetés

A meghitt pillanatok mellett Tomi nem hallgatja el a tél árnyoldalait sem. A közlekedés és a mindennapi logisztika komoly kihívást jelent, főleg akkor, ha idősebb családtagok miatt is aggódni kell.