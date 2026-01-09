RETRO RÁDIÓ

A tél árnyoldalai és az apaság csodája – Visváder Tomi őszintén mesélt

Az országot napok óta komoly havazás bénítja meg, a tél egyszerre hoz örömöt és nehézségeket a családok életébe. Visváder Tomi őszintén mesélt arról, hogyan éli meg a hóhelyzetet apaként, férjként és emberként.

Szerző: Ko. K.
Létrehozva: 2026.01.09. 12:00
visváder tamás apaság havazás

A hirtelen jött havazás Magyarországon megnehezíti a közlekedést, a mindennapi teendőket és a családok életét, miközben sokaknak mégis különleges pillanatokat okoz. Visváder Tomi szerint a téli időjárás szépségei és kihívásai ilyenkor egyszerre vannak jelen, és egészen más szemmel nézi mindezt, mióta édesapa lett.

Visváder Tomi , Palácsik Lilla férje
Visváder Tomi sosem volt a tél rajongója, de mára a gyerekek miatt beleveti magát a havas játékokba (Fotó: Markovics Gábor)

Visváder Tomi és a jeges hóbortok

Visváder Tomi nem titkolja, hogy korábban sosem volt a tél és a hó nagy rajongója, de a gyerekei miatt teljesen megváltozott a hozzáállása. Bár a közösségi médiában sok extrém téli kihívást lát, ezek tőle távol állnak.

Láttam, hogy sokan fürdőnadrágban vagy bikiniben fetrengenek a hóban, de ilyen perverzióim egyelőre nincsenek

 – kezdte nevetve Visváder Tamás. A hideghez való viszonya a jeges fürdők kapcsán is inkább óvatos.

 Jeges fürdővel már szemezgettem, de amikor szaunázni szoktunk Lillával, utána nehezen viselem a hideg zuhanyt is, úgyhogy nem valószínű, hogy belevágok. Ettől függetlenül irigykedve figyelem azokat, akik ezt csinálják, mert rengeteg jótékony hatásáról olvastam” – fogalmazott.

Visváder Tomi feleségével, Visváder-Palácsik Lillával
Visváder Tomi felesége Palácsik Lilla imádja a telet és a síelést, Tomit nehéz rávenni a téli sportokra (Fotó: Vendel Lajos)

A havazás azonban igazi csodát jelentett a gyerekeknek, különösen a kisebbik fiának.

A kisebbik kisfiam tavaly látott havat először. Karácsonykor, amikor este esett egy kicsit a hó, reggelre viszont már elolvadt. Most szilveszterkor, amikor újra esett, mondta is a testvérének, hogy a hó este jön elő, reggelre meg elmegy, ezen nagyon jót nevettünk akkor– mesélte.

Ma már a közös élmények mindent felülírnak

Most nagy a boldogság, rendszeresen szánkózunk. Gyerekkoromban sem voltam havas szent, és bár az egész család imádta a telet, én kifejezetten nem. De apukaként már más a prioritás. Nem azt nézem, nekem mennyire van kedvem hozzá, hanem hogy a gyerekeim mennyire örülnek. Nekik ez maga a csoda, és én is teljesen másként látom már a havat

– mesélte Tomi.

Év végi számvetés

A meghitt pillanatok mellett Tomi nem hallgatja el a tél árnyoldalait sem. A közlekedés és a mindennapi logisztika komoly kihívást jelent, főleg akkor, ha idősebb családtagok miatt is aggódni kell.

Nagyon nehéz egyik helyről a másikra átjutni ebben a hóhelyzetben, ez kész logisztika. Ráadásul vannak idősek a családban, értük külön aggódunk, nehogy elcsússzanak. Amennyi szépsége van a télnek, annyi nehézsége is” – állította.

Bár a hideg időt tiszteli, a szíve már a melegebb évszakok felé húz. Én tavaszi gyerek vagyok. Amikor újra éled a világ, az számomra gyönyörű látvány. Én nagyon várom már” – tette hozzá.

Az újév számára nem a fogadalmakról szól, inkább a belső rendrakás ideje

Nem vagyok kifejezetten újévi fogadalmas, viszont ilyenkor mindig elengedem az előző évet. Nekem az év vége a számvetésről szól: átgondolom a kapcsolataimat, a történéseket. A már nem építő kapcsolatokat lezárom, a fontos embereknek pedig mindig hálát adok, és ezt ki is fejezem nekik. Ezt mindig nagyon fontosnak tartottam, és ezt minden évben be is tartom

– zárta gondolatait Visváder Tomi.

 

