Visváder Tamás: „Életünk célja, hogy hívőként nőjenek fel a gyerekek”

Visváder Tamás és felesége, Visváder-Palácsik Lilla már több tévéműsorban is megmutatta milyen szeretetben élnek. Az elmúlt években több örömhírt is bejelentettek: 2020-ban megszületett első gyermekük, Noah, majd 2022-ben második kisfiúk, Ábel.

Visváder Tamás és felesége gyönyörű családi életet élnek Fotó: Vendel Lajos

Visváder Tamás imád apa lenni

A Farm VIP egykori szereplője most a Borsnak adott interjút, amelyben mindennapjaikról és legújabb műsoráról mesél.

Tamás és Lilla most egy londoni utazással lepte meg idősebbik fiúkat:

Sokan mondják, hogy ebben a korban ezek az utazások még nem maradnak meg a gyerekek emlékeiben, de én ebben nem hiszek. Ez örök emlék, és ez a fő motiváció. Tavaly Lilla születésnapján ketten elmentünk Londonba, és megnéztük a Madame Tussauds-t. A képek láttán a nagyobbik kisfiú nem kért semmilyen ajándékot az ő születésnapjára, csak hogy vigyük el Londonba. Nagyon nagy Hulk-rajongó, szerette volna megnézni a múzeumot.

A gyereknevelés számukra abszolút csapatmunka, Tamás a szigorú apuka, Lilla pedig a megnyugtató édesanya.

„Nehézkes, hogy én határozott ember vagyok és a fiúk ezt örökölték. Lilla viszont nagyon nyugodt, minden helyzetet jól kezel. Ahogy mondani szokás, a család papja a család apja, a család lelke a család anyja” – mesélte Tamás lapunknak.

A rengeteg program mellett Tamás és felesége három nagyon fontos elv mentén nevelik gyermekeiket:

Az első, hogy mindig minden helyzetben jó emberek legyenek, ha nekik van valamijük, és másnak nincs, akkor azt osszák meg a társaikkal. Oviban is ezt teszik a játékaikkal, és otthon egymás között is osztoznak rajtuk. Emellett elengedhetetlen a környezettudatosság. A kinőtt ruhákat adományba tesszük, a játékokat nem halmozzuk fel, hanem továbbadjuk. Életünk fő célja viszont az, hogy úgy nőjenek fel a gyerekek, hogy van hitük. Reggel, este imádkozunk.

A két fiú nagyon jó testvér, hatalmas szeretetben élnek, éppen ezért, felmerült már az újabb kis tesó gondolata: „Gyakran eljátszunk a gondolattal, hogy milyen szép lenne, ha bővülne a család.”

Visváder Tamás saját műsort indít

A szülők a gyermeknevelésen túl sikeres karriert építettek fel. Lilla fotósként tevékenykedik, míg Tamás marketing munkája mellett, saját műsorát is képernyőre viszi.