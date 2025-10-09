RETRO RÁDIÓ

Visváder Tamás: „Életünk célja, hogy hívőként nőjenek fel a gyerekek”

A marketing szakember és felesége gyönyörű harmonikus életet élnek. Visváder Tamás családjáról mesélt a Borsnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 18:20
család Visváder-Palácsik Lilla gyereknevelés visváder tamás

Visváder Tamás és felesége, Visváder-Palácsik Lilla már több tévéműsorban is megmutatta milyen szeretetben élnek. Az elmúlt években több örömhírt is bejelentettek: 2020-ban megszületett első gyermekük, Noah, majd 2022-ben második kisfiúk, Ábel.

Palácsik Lilla Visváder Tamás
Visváder Tamás és felesége gyönyörű családi életet élnek Fotó: Vendel Lajos

Visváder Tamás imád apa lenni

A Farm VIP egykori szereplője most a Borsnak adott interjút, amelyben mindennapjaikról és legújabb műsoráról mesél.

Tamás és Lilla most egy londoni utazással lepte meg idősebbik fiúkat: 

Sokan mondják, hogy ebben a korban ezek az utazások még nem maradnak meg a gyerekek emlékeiben, de én ebben nem hiszek. Ez örök emlék, és ez a fő motiváció. Tavaly Lilla születésnapján ketten elmentünk Londonba, és megnéztük a Madame Tussauds-t. A képek láttán a nagyobbik kisfiú nem kért semmilyen ajándékot az ő születésnapjára, csak hogy vigyük el Londonba. Nagyon nagy Hulk-rajongó, szerette volna megnézni a múzeumot.

A gyereknevelés számukra abszolút csapatmunka, Tamás a szigorú apuka, Lilla pedig a megnyugtató édesanya.

„Nehézkes, hogy én határozott ember vagyok és a fiúk ezt örökölték. Lilla viszont nagyon nyugodt, minden helyzetet jól kezel. Ahogy mondani szokás, a család papja a család apja, a család lelke a család anyja” – mesélte Tamás lapunknak.

A rengeteg program mellett Tamás és felesége három nagyon fontos elv mentén nevelik gyermekeiket: 

Az első, hogy mindig minden helyzetben jó emberek legyenek, ha nekik van valamijük, és másnak nincs, akkor azt osszák meg a társaikkal. Oviban is ezt teszik a játékaikkal, és otthon egymás között is osztoznak rajtuk. Emellett elengedhetetlen a környezettudatosság. A kinőtt ruhákat adományba tesszük, a játékokat nem halmozzuk fel, hanem továbbadjuk. Életünk fő célja viszont az, hogy úgy nőjenek fel a gyerekek, hogy van hitük. Reggel, este imádkozunk.

A két fiú nagyon jó testvér, hatalmas szeretetben élnek, éppen ezért, felmerült már az újabb kis tesó gondolata: „Gyakran eljátszunk a gondolattal, hogy milyen szép lenne, ha bővülne a család.”

Visváder Tamás saját műsort indít

A szülők a gyermeknevelésen túl sikeres karriert építettek fel. Lilla fotósként tevékenykedik, míg Tamás marketing munkája mellett, saját műsorát is képernyőre viszi.

A műsor egy kerekesszékes kézilabdacsapat életét fogja bemutatni: „Két évvel ezelőtt alapítóként csatlakoztam egy kerekesszékes kézicsapathoz. Egy kedves barátommal összefogtuk a csapatot, hogy tudjanak hol edzeni, legyenek mérkőzéseik és csapatmezeik” 

– mesélte Tamás majd hozzátette:

Rengeteg értékes, pozitív és motiváló emberrel találkoztam itt. Az a célom, hogy jobban bemutassuk ezeket az élethelyzeteket, hogy az embereknek ne a sajnálat jusson eszükbe, ha kerekesszékest látnak. Inkább mosolyogjanak, hogy mennyire motiváló ez az egész.

A marketing szakember annyi inspirációt kapott, hogy saját mindennapjaiba is beépítette a sportolást: „Ha ilyen speciális élethelyzetben kihozzák az életből a maximumot, sportolnak és a hobbijukat űzik, akkor milyen gyarló dolog, ha mi nem csinálunk semmit és csak ülünk a tévé előtt.”

 

