Kerekesszékes kézilabdacsapat jött létre Visváder Tamás segítségével

Az eselyunk.hu írja, hogy a Red Velvet Kézilabda Club Sportegyesület és Visváder Tamás együttműködésének köszönhetően létrejött a Red Velvet Rockets kerekesszékes kézilabdacsapat, aminek edzésein a híresség is gyakran részt vesz, maga is székbe ül, és egyáltalán nem bánnak vele kesztyűs kézzel.

Visváder Tamás és felesége, Visváder-Palácsik Lilla / eselyunk.hu

Az eselyunk.hu most a csapat indulásáról, jelenéről és céljairól kérdezte Visváder Tamást.

Hogyan jött létre a Red Velvet Kézilabda Club Sportegyesület kerekesszékes kézilabdacsapata?

– Két évvel ezelőtt alapítottuk a sportegyesületünket azzal a céllal, hogy olyan gyermekeknek és felnőtteknek is sportolási lehetőséget biztosítsunk, akik anyagi helyzetük miatt ezt egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudták volna megvalósítani. Egyik teremkézilabda-mérkőzésünkön találkoztunk egy kerekesszékes fiatalemberrel, aki odajött hozzánk, és megkérdezte, hogy mozgáskorlátozottként játszhat-e valamilyen csapatsportot. Összenéztünk az egyesület elnökével, Rózsa József barátommal, és abban a pillanatban el is döntöttük, hogy alapítunk egy kerekesszékes kézilabda-szakosztályt.

eselyunk.hu

Milyen kihívásokkal jár egy kerekesszékes kézilabdacsapat felépítése és működtetése a mindennapokban?

– A legnagyobb kihívást a játékosok szállítása jelenti az edzésekre és mérkőzésekre. Viszont mindent feledtet az az élmény, amit ők adnak számunkra nap, mint nap: az a szeretet és hála, amit felénk közvetítenek. Ilyenkor minden problémával kapcsolatos gondolatunk tovaszáll.

Milyen tapasztalataik vannak a Nemzeti Bajnokságban való részvétel kapcsán? Milyen fogadtatásban részesült a csapat a többi klub és a közönség részéről?

– A hazai kerekesszékes sport, és ezen belül a kézilabda világa egy igazi baráti, családi közösség. Az első találkozáskor már befogadtak minket, és örültek annak, hogy első budapesti csapatként részt veszünk a bajnokságban. Nagyon összetartó közösség ez, amelyhez a hétköznapi életben élő emberként is jó tartozni.

eselyunk.hu

Kik alkotják a csapatot?

– Tizennégy fantasztikus ember. Ebben a sportágban vegyes csapatok vannak: nők és férfiak együtt játszanak. Minden játékosunk tele van tettvággyal, motivációval és szeretettel.