Kerekesszékes kézilabdacsapat jött létre Visváder Tamás segítségével

Létrejött a Red Velvet Rockets kerekesszékes kézilabdacsapat.
Az eselyunk.hu írja, hogy a Red Velvet Kézilabda Club Sportegyesület és Visváder Tamás együttműködésének köszönhetően létrejött a Red Velvet Rockets kerekesszékes kézilabdacsapat, aminek edzésein a híresség is gyakran részt vesz, maga is székbe ül, és egyáltalán nem bánnak vele kesztyűs kézzel.
Az eselyunk.hu most a csapat indulásáról, jelenéről és céljairól kérdezte Visváder Tamást.
Hogyan jött létre a Red Velvet Kézilabda Club Sportegyesület kerekesszékes kézilabdacsapata?
– Két évvel ezelőtt alapítottuk a sportegyesületünket azzal a céllal, hogy olyan gyermekeknek és felnőtteknek is sportolási lehetőséget biztosítsunk, akik anyagi helyzetük miatt ezt egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudták volna megvalósítani. Egyik teremkézilabda-mérkőzésünkön találkoztunk egy kerekesszékes fiatalemberrel, aki odajött hozzánk, és megkérdezte, hogy mozgáskorlátozottként játszhat-e valamilyen csapatsportot. Összenéztünk az egyesület elnökével, Rózsa József barátommal, és abban a pillanatban el is döntöttük, hogy alapítunk egy kerekesszékes kézilabda-szakosztályt.
Milyen kihívásokkal jár egy kerekesszékes kézilabdacsapat felépítése és működtetése a mindennapokban?
– A legnagyobb kihívást a játékosok szállítása jelenti az edzésekre és mérkőzésekre. Viszont mindent feledtet az az élmény, amit ők adnak számunkra nap, mint nap: az a szeretet és hála, amit felénk közvetítenek. Ilyenkor minden problémával kapcsolatos gondolatunk tovaszáll.
Milyen tapasztalataik vannak a Nemzeti Bajnokságban való részvétel kapcsán? Milyen fogadtatásban részesült a csapat a többi klub és a közönség részéről?
– A hazai kerekesszékes sport, és ezen belül a kézilabda világa egy igazi baráti, családi közösség. Az első találkozáskor már befogadtak minket, és örültek annak, hogy első budapesti csapatként részt veszünk a bajnokságban. Nagyon összetartó közösség ez, amelyhez a hétköznapi életben élő emberként is jó tartozni.
Kik alkotják a csapatot?
– Tizennégy fantasztikus ember. Ebben a sportágban vegyes csapatok vannak: nők és férfiak együtt játszanak. Minden játékosunk tele van tettvággyal, motivációval és szeretettel.
Miben különbözik a kerekesszékes kézilabda a hagyományos teremkézilabdától – szabályokban, dinamikában, stratégiában?
– Ugyanolyan méretű pályán játsszák, mint a hagyományos teremkézilabdát. Az új szabályok szerint – amelyeket ebben az évben vezettek be – négy játékos alkot egy csapatot. Nyugodtan mondhatjuk, hogy minden mérkőzés izgalmas és rendkívül látványos. A sportszékeket úgy hajtják, mint a rakétát: ütköznek, borulnak, küzdenek a gólokért és a sikeres passzokért egyaránt. A megújított rendszerű játékot leginkább a strandkézilabdához lehet hasonlítani. Sokkal gyorsabb és élvezhetőbb lett, hiszen a sebesség mellett a stratégia és a taktika is kiemelt szerepet kap.
Szerencsések vagyunk, mert olyan szakedzőnk van Kemény Andrea személyében, aki a strandkézilabdában is maradandót alkotott, így taktikai repertoárja igen széles. A játékosaink nagyon szeretik, és remek az összhang közöttük.
Milyen üzenetet közvetít a csapat jelenléte a sport világában, különösen a fiatal, fogyatékossággal élő sportolók felé?
– A legfontosabb üzenet, hogy a sport mindenkié. A fogyatékossággal élők számára kiemelkedően fontos a társadalmi elismerés, a motiváció megteremtése és a mozgás lehetősége. Olyan elszántsággal és kitartással járnak edzésre és mérkőzésekre, ami mindenki számára példaértékű – legfőképp az ép embereknek. Fontos, hogy a frissen kerekesszékbe került fiatalok új perspektívából láthassák megváltozott életüket, és a sporton keresztül új életcélokat, valamint – nem utolsósorban – újra boldog pillanatokat szerezhessenek önmaguknak.
