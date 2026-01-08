Házasság első látásra: alaposan összezavarta rajongóit a műsor sztárja
„Provokatív” – figyelmeztetett a reality sztárja. A Házasság első látásra sztárja csavaros bejegyzésére agyafúrt választ kapott.
Sosem állt távol a provokáció Kabai Andristól, aki a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra című reality által vált egy ország számára ismertté. Dávid Petra egykori férje hajdani párjának is többször feladta leckét, nem csoda, hogy a TV2 sikerműsorának történetében Petra és Andris adta fel elsőként a házasságát a műsor vége előtt. A sors azonban egy furcsa csavarral Andrist azzal a Deák Rebekával hozta össze, aki a Házasság első látásra legutóbbi évadában Horváth Zsolttól vált el.
A Házasság első látásra sztárja élvezi, ha provokálhat
Kabai Andris, aki Loving Arms néven ismert rádiós és lemezlovas friss videójához egyetlen szót írt a Facebook-oldalán, igaz, idézőjelben: „provokatív”. Nem lepődnénk meg, hogy ha a műsor sztárja a következő, kissé nyakatekert gondolatmenetével alaposan összezavarta rajongóit:
Olyan életet élek, amiben sokat posztolok magamról, de mégis keveset tudsz rólam, közben meg az ellenkezőjét képzeled
Ám akadt, akin nem fogott ki Andris bejegyzése. Az illető a követező választ adta Andrisnak a Facebook-oldalán:
Én egy jó fej srácnak képzellek!
Na, kérem szépen, így bókol az, aki nem akar kedveskedni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre