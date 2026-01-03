Házasság első látásra: elképesztő pózban kapták le a szerelmeseket
Nem a szakemberek, az élet hozta össze a két exet. Őrülten boldog együtt a Házasság első látásra két sztárja.
Ez igen: a TV2 egyik legnézettebb műsora volt 2024-ben és 2025-ben is a Házasság első látásra című reality. Innen ismerheti a többség Deák Rebekát, akit Horváth Zsolttal boronáltak össze a pszichológusok. Bár sokan drukkoltak nekik és voltak ígéretes pillanataik, végül elváltak.
Még a műsor befejezése előtt futott zátonyra Dávid Petra és Kabai Andris házassága a reality 2024 tavaszi évadában. Cupidónak azonban van humorérzéke: a két különböző évadban elvált szereplőt kamerákon kívül hozta össze: az énekesnőként is ismert Becca a rádiós-lemezlovasként Loving Arms művésznéven befutott Kabai Andris mellet találta meg a boldogságot.
Szerelem a Házasság első látásra adása után
Deák Rebeka és Kabai Andris nem csak külön, de együtt is rendkívül aktív a közösségi médiában. Legújabb kísérletük egy online kihívás reprodukálása volt. A merész pózt végül sikeresen abszolválták, még ha az igazi kihívással csak azt követően szembesültek.
Nézd meg a nem mindennapi videót, melyet az Instagram-oldalukon osztottak meg!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre