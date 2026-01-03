RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: elképesztő pózban kapták le a szerelmeseket

Nem a szakemberek, az élet hozta össze a két exet. Őrülten boldog együtt a Házasság első látásra két sztárja.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.03. 08:30
Házasság első látásra Rebeka Kabai Andris

Ez igen: a TV2 egyik legnézettebb műsora volt 2024-ben és 2025-ben is a Házasság első látásra című reality. Innen ismerheti a többség Deák Rebekát, akit Horváth Zsolttal boronáltak össze a pszichológusok. Bár sokan drukkoltak nekik és voltak ígéretes pillanataik, végül elváltak.

Házasság első látásra
Házasság első látásra: Deák Rebeka és Horváth Zsolt nem egymás mellett találta meg a boldogságot (Fotó: TV2)

Még a műsor befejezése előtt futott zátonyra Dávid Petra és Kabai Andris házassága a reality 2024 tavaszi évadában. Cupidónak azonban van humorérzéke: a két különböző évadban elvált szereplőt kamerákon kívül hozta össze: az énekesnőként is ismert Becca a rádiós-lemezlovasként Loving Arms művésznéven befutott Kabai Andris mellet találta meg a boldogságot.

petra andris
Dávid Petra és Kabai Andris házassága a reality végét sem élte meg (Fotó: tv2)

Szerelem a Házasság első látásra adása után

Deák Rebeka és Kabai Andris nem csak külön, de együtt is rendkívül aktív a közösségi médiában. Legújabb kísérletük egy online kihívás reprodukálása volt. A merész pózt végül sikeresen abszolválták, még ha az igazi kihívással csak azt követően szembesültek.

Nézd meg a nem mindennapi videót, melyet az Instagram-oldalukon osztottak meg!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu