Házasság első látásra: elképesztő pózban kapták le a szerelmeseket

Ez igen: a TV2 egyik legnézettebb műsora volt 2024-ben és 2025-ben is a Házasság első látásra című reality. Innen ismerheti a többség Deák Rebekát, akit Horváth Zsolttal boronáltak össze a pszichológusok. Bár sokan drukkoltak nekik és voltak ígéretes pillanataik, végül elváltak.

Házasság első látásra: Deák Rebeka és Horváth Zsolt nem egymás mellett találta meg a boldogságot (Fotó: TV2)

Még a műsor befejezése előtt futott zátonyra Dávid Petra és Kabai Andris házassága a reality 2024 tavaszi évadában. Cupidónak azonban van humorérzéke: a két különböző évadban elvált szereplőt kamerákon kívül hozta össze: az énekesnőként is ismert Becca a rádiós-lemezlovasként Loving Arms művésznéven befutott Kabai Andris mellet találta meg a boldogságot.

Dávid Petra és Kabai Andris házassága a reality végét sem élte meg (Fotó: tv2)

Szerelem a Házasság első látásra adása után

Deák Rebeka és Kabai Andris nem csak külön, de együtt is rendkívül aktív a közösségi médiában. Legújabb kísérletük egy online kihívás reprodukálása volt. A merész pózt végül sikeresen abszolválták, még ha az igazi kihívással csak azt követően szembesültek.

Nézd meg a nem mindennapi videót, melyet az Instagram-oldalukon osztottak meg!