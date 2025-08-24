Őszintén vallott a Házasság első látásra sztárja

Kabai Andris volt az egyik legmegosztóbb karakter a Házasság első látásra című műsorban. Majdnemhogy mindenkinek csapta a szelet, azóta azonban új időszak érkezett el életében és úgy tűnik végezetül sikerült révbe érnie. Andris a Hal a tortán konyhájában tért vissza a nyilvánosság elé.

A Házasság első látásra sztárjainak élete nem volt tündérmese

Dávid Petra és Kabai Andris kapcsolata nem volt éppen felhőtlen, milliók figyelhették a pár házasságának alakulását és veszekedéseiket. Végül mindenki kedvenc párosa a válás mellett döntött, így kiszálltak a műsorból, ami azóta már a második évaddal is berobbant.

Kabai Andris azóta új szerelemre lelt, amit már el is engedett

Bár Andris úgy tűnt túl tette magát Dávid Petrán és újra szerelemre lobbant, kiderült, hogy nem minden kapcsolat mese habbal és új párjával sem sikerült hosszabb távon együtt maradnia.

Rékával a kapcsolatunkat, párkapcsolatunkat lezártuk, tehát vége lett, voltak olyan dolgok, amit nem tudtunk megbeszélni

- nyilatkozta Kabai Andris a Tények Pluszban.

A műsor sztárja és volt kedvese már április eleje óta nem alkotnak egy párt, a lány már ki is költözött Andristól. Andris sokáig nem találta önmagát a szívszorító szakítás után, úgy érezte egyedüllétre van szüksége.

Pont emiatt el is utaztam Balira, hogy kiszellőztessem a fejemet, valamint visszanyerjem a régi önmagamat.

Az utazás bár életre szóló élményt adott Andrisnak, de szüksége volt még pár hónapra, hogy visszanyerje régi önmagát.

Az életemben mindenhez úgy állok hozzá, hogy maximummal ugorjak neki, úgyhogy én ennek a hétnek is, hiába távol áll tőlem a főzés, megpróbálom magamból kihozni a maximumot

- jegyezte meg a Hal a tortán műsorban való szerepléséről a lemezlovas.