Dávid Petra és Kabai Andris a Házasság első látásra szereplőiként nem voltak éppen jó viszonyban, eskü ide vagy oda. De a műsor óta kibékültek és jó barátok lettek, sőt Andrisra a szerelem is rátalált. Petra azonban azóta is szingli, vagy lehet, hogy csak volt? A TV2 sztárja Instagram-oldalán osztott meg egy videót, ami alapján igencsak közel került a 2. évad egyik férjjelöltjéhez, akinek hozzá hasonlóan igencsak szerencsétlenül alakult a kapcsolata.

Dávid Petra párja a Házasság első látásra egyik új szereplője lehet? Fotó: Dávid Petra

Petra ugyan feltűnt a műsor új szezonjában, hiszen Zoltán régi barátja, így természetesen részt vett az esküvőjén is. Bár Zoltán és Marica házassága zátonyra futott, a fitnesz edző megismerhette általuk a többi szereplőt is, akik közül lehet, hogy valakin meg is akadt a szeme.

A Házasság első látásra Orsi és Zoli számára nem alakult szerencsésen, de lehet, hogy az egykori férjre máris rátalált a szerelem? Fotó: Szabolcs László

A Házasság első látásra döntései közül talán Zoli és Orsi válása tűnt a legegyértelműbbnek, ugyanis a fiatalok nem igazán találták meg a közös hangot a kísérlet 6 hete alatt. Ennek ellenére Zoli nagyon elszomorodott, amikor meghallotta, hogy felesége nem akar már vele maradni. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy ez már a múlté.

A Házasság első látásra Zolija Dávid Petrával bulizott

Az exférj a minap Petrával és Brumi feleségével, Renivel bulizott együtt, ahol a videó alapján kifejezetten jó volt a hangulat. Sőt, a Dávid Petra Instagram-oldalán látható videó egy pontján Zolival igencsak közel kerülnek egymáshoz, és a kommentelők szerint egészen úgy tűnik, mintha több lenne közöttük szimpla barátságnál. Ezt persze egyelőre egyik fél sem erősítette meg, így könnyen lehet, hogy mindezt csak a rajongók szeretnék.