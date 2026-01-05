Együtt vagytok? – friss fotóra reagált a Házasság első látásra sztárja
Nagyon mosolyognak... Nem egymásnak szánták a Házasság első látásra című műsorból ismerős egykori férjet és feleséget.
Egy pizzériában kapták le Szandavári Gerit és Góbi Hildát. Lassan két év telt el a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra 2024-es tavaszi évada óta, ám a reality szereplői mind a mai napig sokak kedvencei. A nézők számára külön-külön is öröm látni őket, hát még együtt! Utóbbi ráadásul egyből beindítja a romantikusok fantáziáját. Most sem történt másképp!
Brem Laci egykori felesége, Góbi Hilda és Gál Bogi hajdani férje, Szandavári Geri kifejezetten jól mutat együtt, a mosolyuk pedig megerősíti azt a benyomást, hogy jól is érzik magukat egymás társaságában. A Geri Instagram-oldalán közzétett kép mellett pedig megjelent egy rajongói kérdés...
Házasság első látásra: közös fotón Bogi exe és Laci egykori felesége
Egy kíváncsi rajongó mindössze két szó írt le: „Együtt vagytok?”
Kérdése nem maradt válasz nélkül.
Most igen
– reagált Hilda, vigyorgó emojik kíséretében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre