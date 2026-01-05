RETRO RÁDIÓ

Együtt vagytok? – friss fotóra reagált a Házasság első látásra sztárja

Nagyon mosolyognak... Nem egymásnak szánták a Házasság első látásra című műsorból ismerős egykori férjet és feleséget.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.05. 17:00
Házasság első látásra Geri Hilda

Egy pizzériában kapták le Szandavári Gerit és Góbi Hildát. Lassan két év telt el a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra 2024-es tavaszi évada óta, ám a reality szereplői mind a mai napig sokak kedvencei. A nézők számára külön-külön is öröm látni őket, hát még együtt! Utóbbi ráadásul egyből beindítja a romantikusok fantáziáját. Most sem történt másképp!

HOT HÁZASSÁG ELSŐ LÁTÁSRA SZEREPLŐI BODA GYÖNGYI, GÓBI HILDA, KABAI ANDRÁS
Házasság első látásra: rengetegen drukkoltak Laci és Hilda házasságának, mely szinte az utolsó pillanatig elképesztően jól alakult. Ám végül válás lett a vége
 (Fotó: TV2 / hot magazin)

Brem Laci egykori felesége, Góbi Hilda és Gál Bogi hajdani férje, Szandavári Geri kifejezetten jól mutat együtt, a mosolyuk pedig megerősíti azt a benyomást, hogy jól is érzik magukat egymás társaságában. A Geri Instagram-oldalán közzétett kép mellett pedig megjelent egy rajongói kérdés...

bogi gergő
Hiába tett meg minden Geri a házasságáért, Bogi kiadta az útját (Fotó: tv2)

Házasság első látásra: közös fotón Bogi exe és Laci egykori felesége

Egy kíváncsi rajongó mindössze két szó írt le: „Együtt vagytok?” 

Kérdése nem maradt válasz nélkül.

Most igen

– reagált Hilda, vigyorgó emojik kíséretében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu