Együtt vagytok? – friss fotóra reagált a Házasság első látásra sztárja

Egy pizzériában kapták le Szandavári Gerit és Góbi Hildát. Lassan két év telt el a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra 2024-es tavaszi évada óta, ám a reality szereplői mind a mai napig sokak kedvencei. A nézők számára külön-külön is öröm látni őket, hát még együtt! Utóbbi ráadásul egyből beindítja a romantikusok fantáziáját. Most sem történt másképp!

Házasság első látásra: rengetegen drukkoltak Laci és Hilda házasságának, mely szinte az utolsó pillanatig elképesztően jól alakult. Ám végül válás lett a vége

(Fotó: TV2 / hot magazin)

Brem Laci egykori felesége, Góbi Hilda és Gál Bogi hajdani férje, Szandavári Geri kifejezetten jól mutat együtt, a mosolyuk pedig megerősíti azt a benyomást, hogy jól is érzik magukat egymás társaságában. A Geri Instagram-oldalán közzétett kép mellett pedig megjelent egy rajongói kérdés...

Hiába tett meg minden Geri a házasságáért, Bogi kiadta az útját (Fotó: tv2)

Házasság első látásra: közös fotón Bogi exe és Laci egykori felesége

Egy kíváncsi rajongó mindössze két szó írt le: „Együtt vagytok?”

Kérdése nem maradt válasz nélkül.

Most igen

– reagált Hilda, vigyorgó emojik kíséretében.