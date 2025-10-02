Megszólalt a Házasság első látásra korábbi évadának szexi sztárja: „Kicsit primitívek voltak”

Október 13-án dupla résszel indul a TV2-n a Házasság első látásra 3. évada, amelynek szereplőgárdája idén is izgalmas fordulatokat tartogat majd a nézők számára. A tudományos alapokon nyugvó reality-ben ezúttal is 12 bátor szereplő vág bele a nem mindennapi kísérletbe, és próbálja megtalálni élete párját.

Házasság első látásra Hilda nem találta meg a műsorban élete szerelmét (Fotó: Góbi Hilda)

Góbi Hilda „Nekem ez már nagyon sok”

Az első évadban megismert Hilda Brem Lacival kötött házasságot a műsorban és már az első pillanatokban letette a névjegyét, amikor az oltárnál csalódottan reagált arra, hogy párja nem felelt meg az elképzeléseinek.

José Armandót vártam, és Szulejmánt kaptam

– hangzott el a legendás aranyköpés, utalva arra, hogy Laci idősebb, vidéki és gyermeke is van, ami számára kicsit sem volt vonzó kombináció. A döcögős indulás után azért sikerült helyrebillenteni a viszonyt, s bár a kapcsolatuk utána nagyon pozitív visszajelzéseket kapott, különbözőségük és a szerelem lángra lobbanásának hiánya miatt végül mégis a válás mellett döntöttek. Az egykori feleség az induló szériával kapcsolatban elárulta, hogy vegyes érzelmek kavarognak benne.

Szerintem az első évad volt a legjobb és nem azért, mert én abban szerepeltem. Valahogy minden műsornál azt érzem, hogy az első az eredeti és a többi már egyre gyengébb, azokban mindig igyekeznek überelni az előzőeket, aminek csak az a vége, hogy túljátszák magukat a szereplők. Természetesen néztem a Házasság második évadát is, de nekem sok volt, mert kicsit primitívek voltak. A harmadik évadra is kíváncsi vagyok, de nem sok reményt fűzök hozzá, hogy jó lesz. Ettől függetlenül nézni fogom, mert a mai napig élénken él bennem, hogy milyen érzés volt teljesen vakon férjhez menni, és milyen volt az a pillanat, amikor megpillantottam a leendő férjemet.

- vallotta Hilda. „Amikor meghallottam, hogy érkezik a harmadik évad, csak mosolyogtam. Azt gyanítom, nem fog tetszeni.”

Góbi Hilda a válás után egy ideig egyedül élt, mígnem tavaly áprilisban úgy tűnt, hogy egy kibontakozóban lévő kapcsolat jó irányba kezd kezd haladni, ez azonban mostanra 180 fokos fordulatot vett.