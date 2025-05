Micsoda hétvége: akcióba lendültek a Házasság első látásra sztárjai!

A Házasság első látásra évadaiban furmányos kapcsolatok és frigyek születtek, és azt sem lehet elvenni a műsortól, hogy ne gazdagodtak volna a szereplők hosszú távú barátságokkal. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy a napokban volt valami a levegőben, mert az egykori házastársak, más felállásban ugyan, de együtt múlatták az időt, nem is akárhogyan!

A Házasság első látásra első évadának hölgy szereplői: a frigy végül mindegyik házaspár esetében válással végződött (Fotó: Polyák Attila)

Házasság első látásra Reni és Petra száguldoztak

Dávid Petra az első évad egyik legmegosztóbb karaktere volt, akkori férje csúnyán elbánt vele a műsor idején. Kovács Reni viszont kifejezetten szeretetteljes kapcsolatot épített ki férjével, így a két lány és a két évad között meglehetősen nagy kontraszt fedezhető fel, ez azonban mit sem változtatott azon, hogy később egymásra találjanak és jóban legyenek. A két barátnő most közös tripre indult Esztergomba, ahová kocsival mentek és láthatóan nagyon jól szórakoztak. A lassan haladó autóktól kifejezetten rosszul voltak, így a Petra és Reni által megosztott, 24 óráig elérhető videóban még az is hallható, ahogy Reni előzésre biztatja Petrát. Az exfeleségek ezek után még egy varázslatos étterembe is ellátogattak, ahol Harry Potter világát idéző hangulattal és koktélokkal kapcsolódtak ki.

Hegedűs Csaba még mindig vigasztalódik

A Házasság első látásra szereplői, Csabi és Gyöngyi kapcsolata az első évadban zötyögősen, de jól indult, később azonban az ő kapcsolatuk is zátonyra futott. Csabira azóta rátalált az igazi, nagybetűs szerelem, de sajnos ez is szomorú véget ért: a Ripostnak adott interjújában elmesélte, hogy a lány, akinek időközben a kezét is megkérte, szakított vele, ráadásul éppen a 40. születésnapján. Csabi csalódott és szomorú a történtek miatt, azóta többször is, az eddigieknél gyakrabban felbukkant Szandavári Geri oldalán, akivel egyébként is jó barátságban vannak. Most azonban, legfrissebb bejegyzésükből kiderült, hogy a fiúkhoz nem más, mint Góbi Hilda is csatlakozott, akivel bulizni mentek a budapesti éjszakába. Hogy Csabit vigasztalták-e, vagy egyébként is így tervezték a találkozót, egyelőre nem tudni, az azonban biztos, hogy nagyon jól szórakoztak.