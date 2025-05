Nem is tudja, mennyit hízott az elmúlt két hét alatt: Így néz ki most a Házasság első látásra sztárja

Dávid Petra, a Házasság első látásra egykori sztárja személyi edzőként sokat tud az egészséges táplálkozásról, na meg a testképzavarról is, különösen, hogy ő maga is sokáig küzdött ezzel. A Farm VIP sztárja átesett már durva hízáson, nagy fogyáson, és a bulimián is, így talán jogosan érzi, hogy van miről beszélnie a témában. Most kiderült, nem is akarja magában tartani a gondolatait, hanem egyenesen könyvet írna belőlük, ráadásul kettőt is. Horváth Gréta podcastjében pedig azt is elárulta, mit szólnak a kiadók mindehhez.

Dávid Petra fogyása ellenére sincs kibékülve a testével, rengeteget küzd a testképzavarral Fotó: Metropol

A Farm VIP Dávid Petra számára egy megpróbáltatásokkal teli időszak volt, különösen lelkileg, de az is megviselte, hogy nem tud úgy koncentrálni az étkezésre, ahogy azt megszokta, ami több régi problémáját is felidézte.

Szívbemarkoló volt, ahogy most láttam magam ott a farmon, és teljesen visszajöttek azok az érzések, amiket egyébként már el is felejtettem. Borzalmas a kapcsolatom az étellel. Nagyon nehezen találok vissza a normálishoz, az elmúlt két hét alatt nem is tudom mennyit híztam

– árulta el Petra őszintén.

„Amikor jól vagyok, akkor nincsen bajom azzal az érzéssel, hogy jól vagyok lakva, és tudok magammal kegyes is lenni, hogy belefér az, hogy valamit ettem. De ha már látom, hogy híztam, és nagyon nem tetszem magamnak, akkor nem tudom a helyén kezelni ezt az egészet” – tette hozzá.

Dávid Petra könyve nem tetszett a kiadónak

Az is kiderült, hogy ezeket az érzéseket és küzdelmeket szeretné megosztani a világgal is, hátha segíthet másoknak is, akik hasonló cipőben járnak, bár egyelőre nem találta meg a megfelelő kiadót hozzá.

„Nekem ez évek óta nagy tervem, hogy legyen egy receptkönyvem. Már 7-8 évvel ezelőtt elkezdtem írni, és csináltam egy pdf-es formátumot, csak hogy egy kicsit komolyabb legyen. Természetesen a reformétkezésről van szó, más nem is érdekel” – mesélte.

Emellett elkezdtem egy saját könyvet is írni magamról, illetve ezekről a táplálkozási zavarokról, de az a lelkesedés ott alábbhagyott, amikor felkerestem egy kiadót, és azt mondta, hogy ez a téma őt annyira nem érdekli. Ez egyébként is egy nehezebb dolog, amivel kapcsolatban a pszichológiai részbe is nagyon bele kellene menni, amihez akár csak témakutatásként el kellene mennem például egy családállításra

– vallotta még be.