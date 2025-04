Jól megcsavarta: Dávid Petra friss videója mindent visz

Bár megosztó személyiség a Farm VIP és a Házasság első látásra című realityből ismert Dávid Petra, azaz sokak kedvence, ugyanakkor nem kevesen vannak, akik nem zárták a szívükbe, a gasztronómiai tippjeire és trükkjeire mindig érdemes odafigyelni. Bár rég jelentkezett ilyesmivel, húsvét közeledtével egy zseniális és villámgyors receptet hozott!

Dávid Petra friss receptes videója mindent visz! Fotó: Metropol

„Rég nem hoztam nektek receptes videót, így pótlom a hiányosságom. Tavaszi zöldség a medvehagyma, így Lidlben vettem light leveles tésztát és light sajtkrémet és megcsináltam ezt a tekercset. Tavaly a pestós feta sajtosat mindenki imádta. Akár húsvétra is tökéletes snack!”

– írta Instagram-oldalán Petra. Bár a közzétett videó gyorsított felvétel, ez a finomság a valóságban is rekordidő alatt elkészíthető, minimális összetevőkből (leveles tészta, sajtkrém, medvehagyma). 180 fokon 10 percig kell sütni. A medvehagymás sajtos csavart nemcsak finom, de látványos is – az ehhez szükséges mozdulat pedig jól látható a felvételen.