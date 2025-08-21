Zoltán Erika kitálalt: ezt gondolja Rúzsa Magdiról

A nyár mindig is különleges helyet foglalt el Zoltán Erika életében. A forró hónapokhoz kötik legemlékezetesebb fellépései, a pályakezdésekor a Balaton partján töltött esték és a fesztiválok, amelyek elindították karrierjét. Most, évtizedekkel később, ismét a nyári szezonban talált vissza a gyökereihez: táncosokkal körülvett, látványos show-val tért vissza, amelyet először Erdélyben, Csíkszeredán mutatott be, majd augusztus 20-án, a Margit-szigeten, a hazai magyar közönségnek is elhozott. Zoltán Erika mindamellett, hogy rendkívül sikeres, egyáltalán nem irigykedik a pályatársaira, sőt, lapunknak azt is elárulta, kiket tart igazán nagyra a fiatalabb generáció előadói közül.

Zoltán Erika karrierje 1986-ban indult beigazán (Fotó: Szabolcs László)

Zoltán Erika nem borul ki a kritikáktól

„1986 nyarán az Interpop Fesztiválon robbantam be” – emlékezett vissza Erika, aki azóta is a magyar popszakma egyik meghatározó alakja. Az elmúlt években több klasszikus dalát is új köntösbe öltöztették, remixek garmadája született, amelyeken olyan ismert producerek is közreműködtek, mint például Császár Előd. Bár sok rajongó örömmel fogadta, akadtak, akik támadták: szerintük azért nyúl a régi slágereihez, mert már nem tud újat kitalálni. Az énekesnőt azonban az ilyen vádak nem rendítik meg.

„A kommentelőket általában nem a jóindulat vezérli, hanem az, hogy a kis- és nagy kés álljon bele az illetőbe” – vallotta be őszintén, majd hozzátette: több mint három évtizede van színpadon, így megtanulta kezelni az efféle negatív visszajelzéseket.

Erika szerint a hosszú karrier egyik titka éppen az, hogy az ember képes megújulni, ugyanakkor megőrizni azt az értéket, amit a közönség az első pillanattól megszeretett benne. Éppen ezért a remixek nem visszalépést, hanem újrafelfedezést jelentenek számára.

Zoltán Erika fogyása után kirobbanó formában járja az országot (Fotó: Vendel Lajos)

Ez kell szerinte a tartós sikerhez

Zoltán Erika mögött 39 évnyi karrier és több mint 500 saját dal áll. „Hihetetlen népszerűségre tettem szert már az első öt évben, amiért rettentően hálás vagyok az életnek és persze Pásztor Lacinak, a dalszerzőmnek is” – mondta. Nem véletlenül: első két lemeze együtt egymillió példányban kelt el, ami elképesztő teljesítmény a magyar könnyűzenei piacon.