Nagy a baj a Házasság első látásra gyönyörű szereplőjével

Rendkívül nehéz napokat él át a Házasság első látásra második évadából megismert Oláh Orsi, aki szerelmet nem, országos ismertséget viszont köszönhet a TV2 párkapcsolati reality-jének.

Házasság első látásra Orsi napok óta szédül és szorong (Fotó: Szabolcs László)

A 30 éves műkörmös igencsak megosztó szereplője volt a népszerű műsornak. Sok néző szerint meglehetősen kegyetlenül bánt ottani férjével, a sármos lánglovagként tűzzel küzdő Széplaki Zoltánnal, így azon senki sem lepődött meg, hogy a műsor végén elváltak útjaik.

Ahogy arról a Metropol már korábban beszámolt, a Házasság első látásra egyik epizódjában Orsi egy családállításon vett részt, amely során előkerült az édesapja is. Akkor kiderült, a lánynak egyáltalán nincs jó kapcsolata az apukájával.

„Soha nem voltál ott, amikor kellett volna. Azt sem tudod, mi a szereped. Nincs apaképem, ezáltal minden egyes kapcsolatom egy szar. Valószínűleg minden kapcsolatomban részben, egy kicsit azt a biztonságot várom el, amit tőled kellett volna megkapnom”

– mondta Orsi, hozzátéve: apjától feltétel nélküli szeretetre és biztonságra lett volna szüksége, ám mivel ezeket nem tudta neki megadni, szerette volna, ha távozna az életéből. Hangsúlyozta, hogy nincs energiája ahhoz, hogy rendbe hozzon 29 évet.

„Szeretném, ha eltűnne, sajnos azt érzem, hogy örökre. Ha örökre eltűnne, sem lenne hiányérzetem” – fogalmazott később a riportszobában Orsi.

Házasság első látásra: Orsi a követőktől kért segítséget (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Orsi pánikos szorongással küzd

Oláh Orsi tehát nagy léptekkel elindult az önismeret útján, az önfejlesztést és a pszichológiát pedig azóta sem hagyta abba. Ám könnyen lehet, hogy túlságosan meg lett kapargatva az a bizonyos felszín, és komoly lelki sebek szakadtak fel Orsiban. Most ugyanis arról számolt be egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben, hogy napok óta szédül, ami még fogható lenne a drasztikus időjárás változásra és a frontokra. Igen ám, de Orsi pánikos szorongásra is panaszkodott, ami már egyértelműen egy lelki eredetű, pszichoszomatikus probléma.

Orsi mindenesetre a követőitől kért segítséget, ám egyelőre ők is tanácstalannak tűntek.