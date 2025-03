Elsőként a Bors számolt be arról március elején, hogy a Házasság első látásra második évadából megismert Oláh Orsi ajtaján, megannyi csalódás és magányosan eltöltött éjszaka után, végre kopogtatott a nagybetűs szerelem, a 30 éves műkörmös pedig be is engedte a nyilakkal lövöldöző Ámort.

Házasság első látásra: Oláh Orsira rátalált a szerelem (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Orsi persze meg is érdemli, hogy boldog legyen, hiszen a párkapcsolati reality talán legmegosztóbb szereplője volt, és kapott hideget-meleget a nézőktől. Egy ország követte feszült figyelemmel, hogy a kamerák előtt, első látásra köttetett házassága a tűzoltó Széplaki Zoltánnal hogy válik egyre konfliktusosabbá, és végül hogy döntenek mindketten amellett az utolsó adásban, hogy nem játsszák tovább az élet nevű társasjátékot.

Házasság első látásra: Orsi a neten ismerte meg párját

Bár a Házasság első látásra sztárja azt leszögezte, hogy sosem fogja megmutatni a kedvese arcát, most egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben elárulta, hogyan ismerkedett meg vele. Mint sokan mások, ő is a közösségi médiának lehet hálás.

„Én úgy ismerkedtem meg a jelenlegi párommal, hogy tekergettem a TikTokot és bekövettem, mert nem láttam az arcát a videókon, csak a szemét, ami amúgy nagyon beszédes volt annak »aki a lelkeket is látja«. Bekövettem Instán, ott is egy kép volt az arcáról, de az sem segített sokat. Éreztem, hogy extrán kíváncsivá tett. Majd rám írt, pár óra beszélgetés után elárulta, hogy látta a műsort, de a pár óra alatt annyira más arcomat látta, hogy meg akart ismerni személyesen is. Most pedig itt tartunk”

– fogalmazott Orsi a történetében, azt pedig már korábban elárulta, hogy párjával már a gyerekvállalás is szóba került, és egyet is értenek ebben a fontos témában.

Orsiéknál már a gyerektéma is szóba került (Fotó: Szabolcs László)

„Nem társadalmi nyomásra akarok szülni. Én akkor szeretnék szülni, ha van kinek és boldogságot hoz a kapcsolatunkba ezáltal. Nem azért kell, mert nő vagyok és erre születtem. Mivel most nem vagyok egyedül, így igen, szóba került a gyerektéma elég hamar, csak hogy tudjuk, mindenki ugyanazt gondolja-e. De igen”

– magyarázta Házasság első látásra Orsi Instagram-oldalán.