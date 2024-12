„Lehettem volna már anya” - A kamerák előtt omlott össze a TV2 sztárja - Videó

Házasság első látásra Orsi komoly traumákat élt meg az elmúlt években. Már a gyermekkor sem volt egyszerű számára, hiszen édesapja nélkül kellett felnőnie, ami mély sebeket hagyott a lányban. Orsi szerint apja az oka annak, hogy nincsenek normális kapcsolatai, hiszen amikor azt hitte, hogy most megtalálta az igazit, szembesülnie kellett a legnagyobb rémálmával. A szőke szépség ugyanis nemcsak külföldre követte az akkori párját, de minden mást is eldobott magától a boldogságáért. Még a közös gyermeküket is… Bizony, bár Orsi szerette volna megtartani a babájukat, volt kedvese hajthatatlan volt a témában, így a Házasság első látásra sztárja az abortusz mellett döntött. Nem véletlen, hogy nehezen beszél a gyermekvállalásról.

Házasság első látásra Orsi már édesanya lehetne (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Orsi: Lehettem volna már anya

A műsorban nem alakul túl fényesen Orsi és Zoli házassága, annak ellenére sem, hogy most már a műkörmös lány is kezdi levetkőzni a gátlásait, és talán kedvesebb is a lánglovaggal. Viszont amikor szóba jött Zoli gyermeke, teljesen elzárkózott, ugyanis azt mondja: ha a férjével működne ez a házasság, a férfi akkor sem akarna tőle gyermeket.

Zoli mindig annyira boldogan mesél a kislányáról, és valamiért tudatos volt az, hogy én nem kérdeztem róla annyit. Én azt gondoltam, hogy nekünk az lenne most az elsődleges, hogy mi valahogy alakuljunk. Ettől függetlenül beszéltünk sokat a kislányáról, de amikor megkérdeztem tőle, hogy milyen apának lenni… Ott én tudtam, hogy lehettem volna már anya

– mondta elcsukló hangon és könnyes szemekkel Orsi, aki úgy érzi, neki már nem kell győzködnie arról senkit, hogy lehessen neki is gyermeke.

„Arra gondoltam, hogy milyen jó neki, hogy ő ezt megéli, de közben tudtam, hogy Zoli úgy áll ehhez az egészhez, hogyha a mi kapcsolatunk működne, ő akkor nem szeretne már gyereket. Vagy maximum csak nagy veszekedések árán… Én viszont már nem akarok arról senkit győzködni, hogy nekem lehessen egy gyermekem” – fogalmazott a lány, mire férje elmondta, hogy ő sosem volt az ellen, hogy neki a jövőben legyen még gyermeke, azonban ahhoz egy nagyon erős, kiegyensúlyozott kapcsolatra van szükség, ez pedig Orsival nincs meg.