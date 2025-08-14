„Mama, most már nézz rám” – Igazi csoda! Éberkómából jött vissza a Jóban Rosszban sztárjának nagymamája

Volosinovszki György, azaz Volo, ma már a hazai podcastszcéna egyik legismertebb arca, olyan sztárok ültek már le vele őszintén beszélgetni, mint Peller Mariann, Kollányi Zsuzsi, Zimány Linda, Galambos Lajos, Dopeman, Szabó Győző és Ambrus Attila. Mint mondja, sztárvendégei mindig jóérzéssel állnak fel a mikrofontól, nevét pedig a szakmában is elismeréssel emlegetik, és az is előfordult már, hogy egy híresség kifejezetten azzal hívta fel, hogy csak neki adna interjút. Volo itt még nem áll meg: világsztárokra „feni a mikrofonját”.

Volo számára igazi szerelemmunka a podcast műsorvezetése, sztárvendégei, élükön Galambos Lajossal, elégedetten álnak fel asztalától Fotó: Volosinovszki György

Volo: diákmunkából álommeló

A nézőknek többek között a Jóban Rosszban és Barátok közt című napi sorozatokból lehet ismerős a belevaló fiatal, aki színészmesterséget is tanít, s közben podcastje házigazdájaként is sorra éri el a sikereket.

„Hihetetlen belegondolni, hogy 14 évesen még egy gyárban csomagoltam a tollakat, most meg a gyerekként áhítattal figyelt sztárok ülnek előttem” – mondta mosolyogva a Metropolnak. Hozzátette, az Arccal a csúcsra – VOLO Podcast című műsora – a Premium Group Hungary támogatásával – nemcsak a nézők, de a sztárok kedvence is: Lagzi Lajcsi, Dopeman, Szabó Győző vagy épp a Viszkis is szívesen ült le vele a stúdióban, ami – saját bevallása szerint – számára szerelemmunka.

A Viszkis is szokatlan őszinteséggel nyílt meg a podcastben, melynek támogatói még a Thália Tanoda, a RadioNow és a Mobil Monkey’s Service and shop Fotó: Karácsonyi Bence

A beszélgetéseket egyszerre jellemzi a szorgalmas felkészültsége, de a laza letisztultság is. Nyílt, elfogadó beállítottsága miatt könnyen rá tud hangolódni az interjúalanyaira. Bár vonzza a természetfeletti gondolatvilág, de nem vallási dogmákról beszél:

„Hívhatod Istennek, karmának, sorsnak – a lényeg, hogy be kell fogadni. Engem az érdekel, hogy az alanyt mi vitte át a jón és a rosszon. A sztárvendégek esetében nem a felszínt nézem, hanem magát az embert” – fogalmazott, majd elárulta, számára a Biblia olvasása napi rutin, és gyakran imádkozik. Egy betegség öt éve teljesen átformálta: „ösztönlényből” lett olyan ember, aki nemcsak magára figyel, hanem másokat is emelni akar.

Volo legfőbb támogatója és támasza szeretet nagymamája Fotó: Volosinovszki György

Nagymamája a legfőbb támasza

Az interjúzás mellett Volo színészként is aktív – a Jóban Rosszban és a Barátok közt után most épp egy kisjátékfilm főszerepére készül, és két színi tanodában tanít.