„Mama, most már nézz rám” – Igazi csoda! Éberkómából jött vissza a Jóban Rosszban sztárjának nagymamája

A hazai podcastvilág egyik legmeghatározóbb alakjává kezd válni a Jóban Rosszban sztárja. Volosinovszki György, azaz Volo könnyen ráhangolódik beszélgetőpartnereire, spirituális nyitottsága pedig máskor is segítette már az életben.
Volosinovszki György, azaz Volo, ma már a hazai podcastszcéna egyik legismertebb arca, olyan sztárok ültek már le vele őszintén beszélgetni, mint Peller Mariann, Kollányi Zsuzsi, Zimány Linda, Galambos Lajos, Dopeman, Szabó Győző és Ambrus Attila. Mint mondja, sztárvendégei mindig jóérzéssel állnak fel a mikrofontól, nevét pedig a szakmában is elismeréssel emlegetik, és az is előfordult már, hogy egy híresség kifejezetten azzal hívta fel, hogy csak neki adna interjút. Volo itt még nem áll meg: világsztárokra „feni a mikrofonját”.
A nézőknek többek között a Jóban Rosszban és Barátok közt című napi sorozatokból lehet ismerős a belevaló fiatal, aki színészmesterséget is tanít, s közben podcastje házigazdájaként is sorra éri el a sikereket.
„Hihetetlen belegondolni, hogy 14 évesen még egy gyárban csomagoltam a tollakat, most meg a gyerekként áhítattal figyelt sztárok ülnek előttem” – mondta mosolyogva a Metropolnak. Hozzátette, az Arccal a csúcsra – VOLO Podcast című műsora – a Premium Group Hungary támogatásával – nemcsak a nézők, de a sztárok kedvence is: Lagzi Lajcsi, Dopeman, Szabó Győző vagy épp a Viszkis is szívesen ült le vele a stúdióban, ami – saját bevallása szerint – számára szerelemmunka.
A beszélgetéseket egyszerre jellemzi a szorgalmas felkészültsége, de a laza letisztultság is. Nyílt, elfogadó beállítottsága miatt könnyen rá tud hangolódni az interjúalanyaira. Bár vonzza a természetfeletti gondolatvilág, de nem vallási dogmákról beszél:
„Hívhatod Istennek, karmának, sorsnak – a lényeg, hogy be kell fogadni. Engem az érdekel, hogy az alanyt mi vitte át a jón és a rosszon. A sztárvendégek esetében nem a felszínt nézem, hanem magát az embert” – fogalmazott, majd elárulta, számára a Biblia olvasása napi rutin, és gyakran imádkozik. Egy betegség öt éve teljesen átformálta: „ösztönlényből” lett olyan ember, aki nemcsak magára figyel, hanem másokat is emelni akar.
Az interjúzás mellett Volo színészként is aktív – a Jóban Rosszban és a Barátok közt után most épp egy kisjátékfilm főszerepére készül, és két színi tanodában tanít.
„Szeretnék olyat csinálni, aminek van értelme, ami hitet ad az embereknek” – mondta eltökélten, majd elárulta: legnagyobb támasza mindig is a nagynénje és nagymamája volt: nemcsak felnevelték, hanem gyerekként ők lökték fel a színpadra. Nagymamájával való különleges kapcsolatát egy hátborzongató eset még szorosabbá fonta:
Tíz éve történt, hogy a mamám nagyon beteg lett, azt hittem, elveszítjük. Aztán húsvéthétfőn csodával határos módon jött vissza az éberkómából. Megfogtam a kezét, azt mondtam neki: Mama, most már nézz rám. És akkor kinyitotta a szemét. Ma is ő a legnagyobb példaképem és rajongóm
– fogalmazott az előadó.
A céljai? Nagyszabásúak: világsztárokat – Brad Pittet, Robert Downey Jr.-t, Justin Timberlake-et – szeretné a mikrofonja elé ültetni, és szívesen vezetne kereskedelmi tévén is műsort. Addig pedig megy tovább „amerre zöld a lámpa”, és tartja magát nagymamája intelméhez:
Fiam, úgy jó élni, ha bemész valahova, és szeretnek.
Rengeteg teendője mellett még az éneklésre is marad ideje. Most éppen legújabb dalán dolgozik, ami azért is lesz különleges, mert olyan érzések ihlették, amit eddig még nem tapasztalt.
„Azt érzem, nekem nagyon jó most így élni! Abból élek, amit szeretek, és még van tovább: arccal a csúcsra...” – tette hozzá nevetve.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.