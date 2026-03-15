Kis Grófo a Békemeneten: Most a jövőnk múlik ezen

Minden eddiginél nagyobb tömeg vett részt az idei Békemeneten, amelyre rengetegen érkeztek az ország különböző pontjairól. A résztvevők között számos ismert személy is feltűnt, köztük Kis Grófo, aki elárulta, miért tartotta fontosnak azt, hogy megjelenjen ma a Békemeneten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 13:20
Módosítva: 2026.03.15. 13:29
Hatalmas tömeg gyűlt össze ma, március 15-én a Békemeneten. Ez már a tizenkettedik Békemenet, de még soha nem volt ennyire fontos üzenete, és soha nem jelentett ennyit az összefogás és a béke melletti kiállás, mint ma. Az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, hogy közösen álljanak ki a béke mellett.

Kis Grófo szerint ez a Békemenet az eddigi legfontosabb (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo is részt vesz a március 15-ei Békemeneten

A rendezvényen számos ismert művész, énekes és műsorvezető is részt vesz, hogy megmutassák hazánknak és az egész világnak azt, hogy elutasítják az erőszakot, a háborút és az agressziót. Kis Grófo is kiáll a béke mellett, ezért nem is volt kérdés számára, hogy részt vegyen minden idők legnagyobb Békemenetén – írja a Bors.

Nagyon fontosnak tartom, hiszen most a jövőnk múlik ezen, és a fiataljaink jövője. Nagyon fontos, hogy most a Fidesz nyerjen, és nehogy sorkatonaságba állítsanak minket. Azt gondolom, hogy ilyen tétje még nem volt soha. Szóval április 12-én csak a Fidesz

– nyilatkozta a helyszínen Kis Grófo, majd elárulta, hogy szerinte milyen üzenete van a mai Békemenetnek.

„Azt gondolom, hogy egyfajta üzenetet is átadunk most, és nemcsak Magyarországnak, hanem a világnak is, hogy mi békepártiak vagyunk, és nem az erőszak mellett állunk. Mi így születtünk meg, családcentrikus emberek vagyunk, nagyon szeretjük a gyerekeinket, a családunkat, és szeretnénk ebben a békében megmaradni, mint ahogy ezelőtt is.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
