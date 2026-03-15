Fásy Ádám a Békemeneten szólalt fel Zelenszkij ellen

A mulatós zene ismert alakja is jelen van a mai eseményen. Fásy Ádám a Békemeneten a Borsnak mondta el, hogy kitart Orbán Viktor mellett, és nem tűri el az ukrán elnök fenyegetését.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 12:25
A magyar kormány ma tartja a tizenkettedik Békemenetet, ahol rengeteg sztár áll ki a kormány és Orbán Viktor mellett. Fásy Ádám lapunknak arról számolt be, hogy felháborítónak tartja Zelenszkij zsarolását, ami miatt kifejezetten fontos, hogy minél többen nyomatékosítsák a béke üzenetét.

Fásy Ádám erősen reagált a Békemeneten Zelenszkij fenyegetésére (Fotó: Szabolcs László)

Évek hosszú ideje során mindig itt vagyok a Békemeneten. A békét szerető embereknek mind itt kell lenniük, megmutatni, hogy szeretetet és békességet szeretnénk az országban és a világban is. Szebb dolog nem is lehet annál, amikor sokan összegyűlünk, és együtt éljük át ezt a lüktetést

— mondta a Borsnak az énekes.

Óriási tömeg az idei Békemeneten  - Fotó: Kurucz Árpád

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy a mostani Békemenet lesz az eddigi legnagyobb, és egyben a legfontosabb is

Volodimir Zelenszkij a napokban megfenyegette a magyar miniszterelnököt és családját is. Fásy Ádám sem hagyta szó nélkül a az ukrán elnök mocskolódó szavait.

 „Felháborítónak tartom ezt az egészet és ezt már nem lehet tovább tűrni. Mi, mindenféleképpen kiállunk Orbán Viktor és a családja mellett, bármi történjék is” - jelentette ki az énekes.

Nem elég a fenyegető üzenet Zelenszkij részéről, mivel a Barátság kőolajvezetéken keresztül már hetek óta nem érkezik Magyarországra kőolaj, ami miatt a stratégia tartalékhoz kellett nyúlnia a magyar kormánynak. Fásy Ádám bízik benne, hogy minél hamarabb megoldódik a blokád, mivel hosszú ideig nem lehet ezt tartani.

Békemenet A dosszié további cikkei

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
