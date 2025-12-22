RETRO RÁDIÓ

Gyermekáldás: mosolygós képpel üzent a Házasság első látásra sztárja

Röpködnek a gratulációk. Megosztotta érzéseit, gondolatait a Házasság első látásra sztárja.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.12.22. 16:00
Házasság első látásra Rebeka gólyahír

Öröm volt nézni, milyen változást hoz Rebeka és Zsolt életében két kölcsönbe kapott gyerek a TV2 sikerműsorában. A Házasság első látásra című reality álompárja ugyan külön utakon folytatja, az egykori feleségre rátalált a boldogság a műsor korábbi évadából ismert Kabai Andris személyében. Rebeka ráadásul most családbővülésről posztolt az Instagram-oldalán.

Házasság első látásra sztárja
Bővült a család a Házasság első látásra sztárjánál, Zsolt egykori felesége, Rebeka örömmel osztotta meg a nagy hírt Fotó: TV2

Egy gyermek érkezése áldás – fogalmazott a Házasság első látásra sztárja

„Isten hozott a családban, Lotti! Bár még nem vagyok szülő, mély tisztelettel és nyitottsággal tekintek a gyermekvállalásra. Hiszem, hogy egy gyermek érkezése áldás, egy olyan csoda, amely rengeteget ad nemcsak a családnak, hanem a világnak is. Sok olyan ember vesz körül, akik már ezen az úton járnak, és őszintén hálás vagyok azért, hogy tanulhatok tőlük: a kérdéseikből, a küzdelmeikből, az örömeikből és a szeretetükből. Ezek a tapasztalatok számomra értékes iránymutatást jelentenek a jövőre nézve” – írja Deák Rebeka a közösségi oldalán. Majd így folytatja:

Jelenleg még nem érzem aktuálisnak ezt a szerepet a saját életemben, és ezt is teljes elfogadással kezelem. Ugyanakkor szívből büszke vagyok mindazokra, akik a gyermekvállalás mellett döntenek, és nap mint nap igyekeznek a legjobb tudásuk szerint, szeretettel és türelemmel jelen lenni szülőként. Hiszem, hogy a nyitott kommunikáció, az empátia és az elfogadás az, ami igazán biztonságos közeget teremt egy gyermek számára, és talán mindannyiunk számára is.

Röpködnek a rajongók gratulációi Rebeka Instagram-oldalának üzenőfalára.

„Nagyon cukiiii, sok boldogságot és jó egészséget kívánok nekik!”

– írta egyikük.

 

