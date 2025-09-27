Kerekesszékből játszik Pásztor Erzsi: nem akar lemondani több előadást

Pásztor Erzsi múlt hét csütörtökön szenvedett komoly sérüléseket, épp amikor a kórházból távozott. A színésznő mindössze egy rossz lépés következtében hatalmasat esett, egyenesen a forgalmas út közepére. A Szomszédok Janka nénijének a baleset következtében megsérült a válla, és mindkét térde, ráadásul még a szemöldöke is felszakadt, ezért kétséges, hogy fel tud-e lépni jövő héten.

Pásztor Erzsi balesete miatt le kellett mondani a bajai előadás, az sem biztos, hogy Pesten színpadra tud állni (Fotó: Mediaworks archív)

Pásztor Erzsi önálló estjével lépett volna fel október 6-án Baján, de sajnos a sérülései nagyon lassan gyógyulnak, így nem tudta vállalni ezt a hosszú utat.

„Lett volna az önálló estem vidéken, Baján, de azt sajnos nem tudtam így vállalni. Hiába vinnének, de nagyon megerőltető lenne maga az út is, és utána még egy másfél órás műsort is le kellene adni. De azt üzentem nekik, hogy bár ez most nem fog menni, de ha jó vagyok még nekik tavasszal, akkor szívesen elmegyek” – mesélte szomorúan a színésznő.

Pásztor Erzsi kerekesszékből játszik a Játékszínben

Bár a vidéki est nem valósulhat meg, Pásztor Erzsi szerepei között akad olyan, amit meglátása szerint így is el tud játszani, a Játékszín Nyolc nő előadásában például kerekesszékben ül majd végig. Persze aggodalomra semmi ok, Pásztor Erzsi állapota közel sem ennyire súlyos, csak a karaktere kívánja így.

Itthon azért megpróbálkozom játszani, mert elsején és másodikán is van előadásom. Elsején a Játékszínben játszom, ahol is a Nyolc nőben végig ülök a tolókocsiban. A végén ugyan ki kellene ugranom és ott levágni egy nagy hacacárét a lábammal, de azt kénytelen leszek átalakítani, mert már az is nagy dolog, hogyha meg tudom csinálni az előadást. Inkább lemondok a tapsokról, ugyanis nekem ott szoktak a leginkább tapsolni, de most nem fognak, mert nem csinálom azt a parádét, amit szoktam

– árulta el.

Pásztor Erzsi lánya, Henriette nap mint nap segít édesanyjának a baleset óta, mert a jobb karját nélkülöznie kell (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Másnap pedig a Fergeteges látogatást játszom, a Turay Ida Színházban, ami egy nagyon nagy parti nekem. De azt csak úgy fogom tudni, hogyha visszafogom magam, mert ott én futkosok, ugrálok, nem is kicsiket, sőt átlépek egy kanapét is, szóval van dolgom. De azt hiszem, már kitaláltam, hogy hogyan oldom majd meg, vagy legalábbis megpróbálkozom vele. Van még pár napom addig, és remélem, azért egy kicsit még javulok is” – tette még hozzá a terveivel kapcsolatban.