Rohantak a mentők: katasztrofális baleset történt az M3-ason

Az M3-as autópályán forgalmi akadály van kilátásban a baleset miatt.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.12. 22:05
baleset ütközés M3

Rohantak a mentők az M3-as autópályán, ahol egy autó szalagkorlátnak ütközött Gyöngyöshalász térségében, 78-as kilométerszelvénynél, Budapest felé vezető úton.

alt=Rohantak a mentők a baleset helyszínére
Rohantak a mentők a baleset helyszínére / Fotó: FERENC DONKA / AFP

Rohantak a mentők a baleset helyszínére

A helyszínre a mentők azonnal kiérkeztek, ez idő alatt a gyöngyösi hivatásos és önkéntes tűzoltók feszítővágó alkalmazásával menekítettek ki egy sérültet, a roncsok közül. Az érintett út szakaszon forgalom elterelésére lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
