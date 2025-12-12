Rohantak a mentők: katasztrofális baleset történt az M3-ason

Rohantak a mentők az M3-as autópályán, ahol egy autó szalagkorlátnak ütközött Gyöngyöshalász térségében, 78-as kilométerszelvénynél, Budapest felé vezető úton.

Rohantak a mentők a baleset helyszínére / Fotó: FERENC DONKA / AFP

A helyszínre a mentők azonnal kiérkeztek, ez idő alatt a gyöngyösi hivatásos és önkéntes tűzoltók feszítővágó alkalmazásával menekítettek ki egy sérültet, a roncsok közül. Az érintett út szakaszon forgalom elterelésére lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.