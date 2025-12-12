Rohantak a mentők: katasztrofális baleset történt az M3-ason
Az M3-as autópályán forgalmi akadály van kilátásban a baleset miatt.
Rohantak a mentők az M3-as autópályán, ahol egy autó szalagkorlátnak ütközött Gyöngyöshalász térségében, 78-as kilométerszelvénynél, Budapest felé vezető úton.
Rohantak a mentők a baleset helyszínére
A helyszínre a mentők azonnal kiérkeztek, ez idő alatt a gyöngyösi hivatásos és önkéntes tűzoltók feszítővágó alkalmazásával menekítettek ki egy sérültet, a roncsok közül. Az érintett út szakaszon forgalom elterelésére lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre