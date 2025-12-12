Életveszély Dorognál: nem hiszed el, mit csinált a részeg férfi a kocsik között

Nem sok mindennel lehet meglepetést okozni egy gyakorta autózó sofőrnek, nem véletlenül emlegetik sokan a vezetők közül, hogy "ők már mindent láttak". Valószínűleg azok, akik tegnap kora este (dec. 11.) Dorog és Leányvár között autóztak, nem ezt mondták, miután egy olyan szituációval találták szembe magukat, amire rémálmukban sem gondolták volna. A 10-es úton, a kocsik sűrűjében ugyanis egy imbolygó, sokak szerint részeg férfi tántorgott az út mellett, ráhozva a frászt az arra autózó sofőrökre.

Az imbolygó, sokak szerint részeg férfi a 10-es út mentén tántorgott. Szerencsére, az autósok azonnal hívták a rendőrséget / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Sötétben tántorgott a kocsik mellett a részeg férfi

Úgy tudjuk, hogy az eset akkor történt, amikor a nappali világosságból szinte már semmi nem maradt, a tántorgó fantom így szinte láthatatlanul bolyongott az út mellett. Úgy értesültünk, hogy a férfi az autókhoz veszélyes közelségben lépdelt, méghozzá olyannyira, hogy több autós ereiben is megfagyott a vér. Információink szerint az autósok nem csak, hogy egymást figyelmeztették az út szélén tántorgó veszélyre, de többen azonnal telefont ragadtak és rögtön hívták a 112-t, hogy megelőzzenek egy esetleges tragédiát.

Bár nem tudjuk, hogy valójában mi is volt a baja a férfinek, de a rendőrség komolyan vette a figyelmeztetést, és azonnal járőröket küldtek a helyszínre, ugyanis többen látták, hogy egy fiatalabb férfit igazoltatnak az út szélén. Úgy tudjuk, így végül baleset és gond nélkül kiemelték a forgalomból a férfit, az autósok pedig tovább haladhattak.

Nem kizárt, hogy a szemfüles autósok valóban egy tragédiát előztek meg, a múltban ugyanis már többször is volt példa arra, hogy hasonló szituációk csúnya vagy éppen végzetes balesettel végződtek. Így történt ez 2023-ban is, amikor egy sötétben sétáló férfit gázoltak halálra Nagyharsánynál októberben. P. Márió rendszeresen az út mentén baktatott haza, méghozzá láthatósági mellény nélkül. Idén áprilisban hasonló tragédiába torkollott az 59 éves László esete: a férfi egy családi rendezvényről ballagott haza a 37-es út bekecsi szakaszán, amikor egy autós elgázolta, életét pedig már nem lehetett megmenteni, míg alig két hónapja egy munkából hazafelé tartó férfit ért hasonló módon halálos baleset.