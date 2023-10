„Szóltunk neki, hogy ebből egyszer baj lesz” – kamion gázolta el az út szélén, sötétben ballagó Máriót

A szörnyű baleset Nagyharsánynál történt, kora reggel. Helyi információk szerint egy siklósnagyfalusi férfi az út mentén gyalogolt, amikor egy kamion elgázolta, ami az eset után nem állt meg, hanem tovább száguldott.

Márió teste az ú szélén hevert, helyi siklósnagyfalusi férfiak hívtak hozzá segítséget - Fotó: Pexels (illusztráció)

Lapunk úgy tudja, hogy az áldozat ezután az út szélén feküdt, valósággal vérben úszott, a testét a helyiek vették észre, akik azonnal odarohantak, és segítséget hívtak ugyan hozzá, de olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A helyiek jól ismerték a siklósnagyfalusi P. Máriót, úgy tudják, hogy a férfi már egy ideje hajléktalanként élt, gyakran járkált be a belvárosi részre azért, hogy ott kéregessen és ételhez jusson. A férfit mindenki kedvelte, mint mondták: sosem volt vele baj, nem kötözködött, többen is voltak, akik ezért vettek neki ételt vagy éppen italt. Viszont többen is elmondták, hogy a férfi félelmetesen közlekedett: sötét ruhában, fényvisszaverő mellény nélkül sétált mindig az út szélén a két település között:

Nem egyszer volt olyan, hogy mi sem vettük észre Máriót, csak már az utolsó pillanatban. Volt olyan, hogy az út közepén ballagott, nem túl stabil járással

– mesélte egy helyi lakos. Előfordult olyan is, hogy kizavarta a férfit az út szélére egy sofőr, mert ő maga is majdnem elgázolta:

Akkor is az út szélétől jóval beljebb sétálgatott, és sötét felső és nadrág volt rajta, szinte alig lehetett látni, fényvisszaverő mellény és mindenféle világítás nélkül. Akkor szóltunk neki, hogy menjen már innen az útról, mert baj lesz, és még elütik. Így is tett egyébként

– mesélte egy férfi.

Úgy tudni, hogy a baleset után a kamionos nem állt meg, hanem tovább száguldott, de sokak szerint lehetséges, hogy a monstrum nem vette észre, hogy elsodorta a fiatalembert. A sofőrt viszont nem sokkal később a zsaruk megtalálták, úgy tudjuk ugyanis, hogy bekérték a környékről az összes kamerafelvételt, többek között egy közeli benzinkútét is.

Lapunk felkereste az ügyben illetékes rendőrkapitányságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.