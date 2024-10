Polgár Tünde pánikba esett: Gyere már onnan! Megőrültél?!

A Polgár házaspár sok éve tulajdonosai egy meseszép, floridai háznak, ami ráadásul alig pár méterre található a parttól. Nos, ez a szerencse lett Polgár Tünde és Polgár Árpád szerencsétlensége, hiszen az otthonukat szó szerint elmosta a Milton hurrikán nyomán érkező árhullám. A házaspár jó pár napja már a helyszínen végzi a kármentést és erről folyamatosan be is számolnak követőiknek. Legfrissebb videójukból kiderül, hogy az anyagi káruk jelentős és már meg is kezdték a felújítási munkálatokat, ami nem csak hatalmas összeget, de rengeteg időt is felemészt majd. És persze az sem baj, ha Polgár Árpád is vigyáz magára...

Polgár Tünde a könnyeit sem tudta visszatartani dühében (Fotó: YouTube)

Polgár Tünde: „Azonnal gyere ki onnan! Tele van kígyóval!”

Polgár Tünde és Polgár Árpád számára persze az a legfontosabb, hogy a fiuk sértetlenül megúszta a kalandot, hiszen az első hurrikán érkezésekor ő a házban volt Zeusszal a család kutyájával. A milliárdos üzletember akkor egy videóban hosszan ostorozta magát, hiszen ő engedte meg Daninak, hogy bent maradjon a veszélyzónában. Ennek ellenére ő maga még sem elég óvatos a viharvert környéket járva. Az új videó tanúsága szerint Polgár Árpád egy út menti árokban keresgél valamit, amitől a felesége azonnal agybajt kapott. „Gyere már onnan! Megőrültél?! Cica, könyörgöm, gyere már ki onnan!” - ordított valódi rémülettel a hangjában Polgár Tünde. Árpád eközben kedélyesen kacarászik és arról beszél, hogy máskor nem igazán lenne alkalma kidőlt fák gyökereit vizsgálni. Ezzel persze nem tudta megnyugtatni az érthető módon érte aggódó feleségét. „Miért csinálod ezt?

Elegem van abból, hogy folyton veszélybe sodrod magad!

„Azonnal gyere ki onnan! Tele van kígyóval! Nem érdekel a gyökered! Egyik hülye sem mászik be a fa alá!” - dühöngött Polgár Tünde, mire Polgár Árpád megadta magát és kimászott az egyébként valóban nem veszélytelen gödörből.