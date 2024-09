Polgár Tünde: A rettegés éjszakáját éltük végig!

Csak a magam nevében tudok nyilatkozni, én nem vettem komolyan, mert azt gondoltam, hogy ugyan az lesz, mint eddig. Az amerikaiak pánikolnak, bedeszkáznak, mi meg sosem csinálunk semmit… Valahogy ez igaz, akármennyire is furcsán hangzik. És, hogy ugyanúgy nem lesz semmi. Le is feküdtem. El is aludtunk. De egyszer csak jött egy telefon.