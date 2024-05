„Egy kotradék vagyok” – fájdalmas vallomást tett a magyar milliárdos

Polgár Árpád színészből lett nadrágárus, majd műkereskedő, Amerikában legalább annyira otthon van, mint Magyarországon, neje, Polgár Tünde pedig egy ismert és népszerű luxusfeleség. Gondolhatnánk, hogy a 69 éves üzletembernek, csak megszületnie volt nehéz, és azóta is arannyá válik minden, amihez csak hozzáér. Ez azonban koránt sincs így.

Polgár Árpád sok bántást kapott gyerekkorában (Fotó: Szabolcs László)

Árpi egy felkavaró TikTok-videóban mesélt gyermekkori traumájáról, ami egész életében elkísérte, de ő igyekezett belőle erőt meríteni, mondhatni felszívta magát. A műkereskedő egy tűzpiros Ferrari mellett állva mesélte el, hogy kissrácként folyton kotradéknak csúfolták ott, ahol felnőtt, Zalaszentgróton.

„Sokszor elmentem egy boltba öt-hat évesen, erre ők azt mondták, hogy itt van a kotradék, adjatok neki egy kiló kenyeret. Nagyon kellemetlen volt. És mindez azért történt, mert anyám elmúlt már negyvenéves, amikor szült engem. Igen, már az internet korszaka előtt is létezett a bullying, és nem gyerekek, hanem felnőttek hívtak így engem. Fájt? Persze, hogy fájt! Dühített? Naná, de azt az energiát inkább arra használtam, hogy felszívjam magam, hogy megmutassam, mire képes ez a kotradék. Hogy megmutassam, hogy mekkorát tévednek, hogy milyen messze juthat Zalából egy kotradék. Te se engedd, hogy visszahúzzanak, mert semmi mást nem akarnak, mint visszahúzni, mert nekik nem sikerült”

– fejtette ki a videóban Polgár Árpád.

Polgár Árpád elmesélte, hogy szerezte meg az első millióját

A Retro Rádió Abaházi Presszó tavaly májusi műsorában Polgár Árpád volt a vendég, aki nemrégiben tért vissza feleségével Magyarországra a szokásos amerikai tartózkodásáról. A lassan 70 éves Árpád feleségével, a luxusfeleségekből ismert Tündével együtt indították a Polgárnetet, melyet egyre több fiatal is néz.

„A 18 éves fiamtól vettem át a YouTube-ozás gondolatát, és ma már nagyon szeretem Tündével együtt csinálni. Ő igazi tévés módon megszerkeszti a videókat, én megvágom” – árulta el Polgár Árpi a kulisszatitkaikat, és azt is elmondta, hogy hogyan vált színészből műgyűjtővé, majd műkereskedővé, mely vagyona megalapozását is jelentette egyben.

„Először is a második feleségemmel alapítottunk egy ruhaboltot, amivel sokkal jobban kerestem, mint amikor színész voltam. Nadrágokat varrtunk. Majdnem elmentem még ezek után is a Bodrogi Gyulához a Játékszínbe, de közbejött egy kis félreértés, és végül nem kellettem már mégsem, nekem pedig továbbra is dübörgött a vállalkozásom. Ez a 80-as évek eleje. Majd elfogyott a vászon, nem lehetett kapni, de szereztem egy csomó tetőfedő vásznat, amiből vászonnadrágokat varrtunk. Először bolondnak néztek, de a vásárlók imádták, és dübörgött a biznisz. Emlékszem, akkoriban országos tetőfedővászon-hiányt okoztam ezzel. Így lett meg az első millióm”

– mesélte nevetve a milliárdos, aki imádja az antik szépségeket is, különösen a festményekért rajong, mely később a szenvedélyévé, majd foglalkozásává vált.