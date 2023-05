Polgár Árpád elmesélte, hogyan szerezte meg az első millióját

Amihez hozzákezd, arannyá válik, mondhatnánk, hiszen Polgár Árpád életútján látni a kanyarokat: színészből lett nadrágárus, majd műkereskedő. Amerikai és egyben magyar, és feleségével, Polgár Tündével mindent együtt csinálnak.

Tünde és Árpád – Fotó: Szabolcs László

A Retro Rádió Abaházi Presszó legújabb műsorában Polgár Árpád volt a vendég, aki nemrégiben tért vissza feleségével Magyarországra a szokásos amerikai tartózkodásáról. A lassan 70 éves Árpád feleségével, a luxusfeleségekből ismert Tündével együtt indították a Polgárnetet, melyet egyre több fiatal is néz.

– A 18 éves fiamtól vettem át a YouTube-ozás gondolatát, és ma már nagyon szeretem Tündével együtt csinálni. Ő igazi tévés módon megszerkeszti a videókat, én megvágom – árulta el Polgár Árpi a kulisszatitkaikat, és azt is elmondta, hogy hogyan vált színészből műgyűjtővé, majd műkereskedővé, mely vagyona megalapozását is jelentette egyben.

– Először is a második feleségemmel alapítottunk egy ruhaboltot, amivel sokkal jobban kerestem, mint amikor színész voltam. Nadrágokat varrtunk. Majdnem elmentem még ezek után is a Bodrogi Gyulához a Játékszínbe, de közbejött egy kis félreértés, és végül nem kellettem már mégsem, nekem pedig továbbra is dübörgött a vállalkozásom. Ez a 80-as évek eleje. Majd elfogyott a vászon, nem lehetett kapni, de szereztem egy csomó tetőfedő vásznat, amiből vászonnadrágokat varrtunk. Először bolondnak néztek, de a vásárlók imádták, és dübörgött a biznisz. Emlékszem, akkoriban országos tetőfedővászon-hiányt okoztam ezzel.

Így lett meg az első millióm!

– mesélte nevetve a milliárdos, aki imádja az antik szépségeket is, különösen a festményekért rajong, mely később a szenvedélyévé, majd foglalkozásává vált.

– Először gyűjtő voltam, beszereztem, amit gondoltam, ami megtetszett. Aztán rájöttem, hogy többet veszek, és többet adok el, azonban a legjobbakat mindig megtartottam magamnak: Szinyeit, Rippl-Rónait, Vaszary Jánost... Azért lettem kereskedő, hogy még közelebb kerüljek a tűzhöz. A második magán-aukciósházat indítottam be itthon – mondta büszkén a vállalkozó, aki ebből gazdagodott meg saját bevallása szerint is. A rendszerváltásig ugyanis Árpád felvásárolta a legszebb hagyatékokat, és nagyon jó áron adta tovább őket, így lett multimilliomos.