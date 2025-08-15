Most lebuktak: így teljesítettek az iskolában a királyi család tagjai

Volt, aki kiváló tanulóként végzett, de akad olyan is, aki megbukott a vizsgákon.
Az, hogy valaki a királyi család tagja, nem menti fel az iskolai vizsgák alól – kérdezzék csak meg erről Vilmos herceget, Harry herceget, vagy akár III. Károly királyt. Mialatt a tinédzserek kézhez kapják az A-level eredményeiket Angliában és Walesben, érdemes felidézni, hogy a királyi család tagjai, köztük Wales hercegnéje is, már átéltek hasonló feszültséggel teli pillanatokat – írja a Mirror. De mi is az az A-level? Az A-level az angol oktatási rendszerben a középiskola utolsó két évének (16–18 éves kor) végén tett, az érettségihez hasonló vizsgasorozat.
Egyes királyi családtagok kimagaslóan teljesítettek az iskolai évek során, kiemelkedő jegyeket szerezve és helyet biztosítva maguknak neves egyetemeken, ahol megszerezték diplomájukat. Mások viszont nem teljesítettek olyan jól az iskolapadban, és kevesebb képesítéssel rendelkeznek. Nézzük meg tehát, hogy a brit királyi család tagjai milyen tanulók voltak!
Vilmos 1995-ben kezdte tanulmányait a neves Eton College-ban, és amikor 2000-ben, öt évvel később megkapta A-level eredményeit, az eredmények vegyesek voltak. Földrajzból A-t, művészetből B-t, biológiából C-t ért el. Ezek a jegyek biztosították számára a lehetőséget, hogy a skóciai St. Andrews Egyetemen művészettörténetet tanuljon, ám később átváltott földrajz szakra.
Az A-levelnél az „A” a brit rendszerben tényleg a legjobb osztályzat, amit 90–100%-os teljesítményhez adnak, tehát a magyar 5-nek felel meg. B és C az „jó” és „nagyon jó” kategóriák közé esnek, a magyar érettségi osztályzatrendszer 4–5 skáláján. Az „U” (ungraded/nem sikerült) megfelel a bukásnak, azaz az 1–2-es magyar jegynek.
Az O-level (General Certificate of Education Ordinary Level) a brit oktatásban a középiskola alsóbb szintjét jelenti, kb. a 14–16 éves korosztálynak, és az érettségi előtti tantárgyi vizsgákat takarja. A magyar rendszerben ez leginkább a középiskolai 9–10. évfolyami tantárgyi záróvizsgáknak vagy a középszintű érettséginek feleltethető meg.
Az egyetemi élet előtt Vilmos egy év szünetet tartott, és Chilébe, Kenyába, Tanzániába és Botswanába utazott. Az egyetemi évek nemcsak tanulmányi szempontból voltak meghatározóak, hanem itt találkozott későbbi feleségével, Katalinnal is, és virágzásnak indult szerelmük. Vilmos a St. Andrewson 2:1 diplomát szerzett.
Vilmos és Katalin régóta ismertek versenyszellemükről – és Katalin az A-level vizsgákon felülmúlta Vilmost, jobb jegyeket szerzett, mint a herceg. Ktalin a wilteshire-i Marlborough College-ba járt, és szorgalma A-t ért el matematikából és művészetből, valamint B-t angolból. Impozáns jegyei biztosították számára a helyet a skóciai St Andrews Egyetemen, ahol későbbi férjével találkozott. Katalin is tartott egy év szünetet az egyetem megkezdése előtt, és nagyon hasonló utazást tett, mint Vilmos, bár útjuk nem esett egy időre. Katalin 2005-ben végzett a St Andrewson, 2:1 diplomát szerezve művészettörténetből.
Elmondható, hogy Harry herceget nem érdekelte annyira a tanulás, mint idősebb testvérét, Vilmost az Etonban. A neves iskolát kissé gyengébb jegyekkel hagyta – művészetből B, földrajzból D az A-level vizsgán.
Az iskolai évek alatt Harry a Games House kapitánya volt, az iskolát képviselte rögbiben, krikettben és pólóban, valamint a Combined Cadet Force tagja volt. A 2003-as A-level vizsgák után Harry egy év szünetet tartott, Ausztráliába, Afrikába és Argentínába utazott. Egyetemi tanulmányokat nem folytatott, helyette a hadsereghez csatlakozott, ahol sikeres katonai pályát futott be.
Károly király egyedi oktatást kapott a fiaival szemben, mivel apja, az elhunyt Fülöp herceg ragaszkodott hozzá, hogy a skóciai Gordonstoun magániskolába járjon, amely az akadémiai képzést szabadtéri tevékenységekkel ötvözi.
Öt O-levelt és két A-levelt szerzett – történelemből B, franciából C. Ezt követően a Cambridge-i Egyetemen tanult, ahol 2:2 diplomát szerzett történelemből. A pletykák szerint testőre, aki minden előadáson vele volt, szintén letette a vizsgákat, és első osztályú eredményt ért el.
Meghan Markle az Egyesült Államokban tanult, így nem azonos vizsgarendszert követett, mint a királyi család többi tagja. Meghan 1992-ben kezdte középiskolai tanulmányait az Immaculate Heart High Schoolban, és szorgalmas, koncentrált diákként ismerték. Az Egyesült Államokban nem használnak A-levelt a diákok értékelésére, és bár Meghan SAT eredményei (az egyetemi felvételi vizsga) nem ismertek, tudható, hogy az egyetemre történő felvételhez szükséges jegyeket elérte.
2003-ban dupla szakon végzett a Northwestern Egyetemen (Illinois, Evanston), színház és nemzetközi kapcsolatok szakon. Egyetemi évei alatt gyakornokoskodott az argentin Buenos Aires-i amerikai nagykövetségen, ahol spanyolul tanult, és hat évig tanult franciául.
Kamilla először a sussex-i Dumbrells Schoolba járt, majd a dél-kensingtoni Queen's Gate Schoolba. Csak egy O-levelt szerzett, A-levelt nem.
Ezt követően a svájci Mon Fertile befejező iskolában tanult, és a párizsi Institut Britannique-ben is folytatta tanulmányait.
Diána hercegné nem teljesített olyan jól tanulmányi téren, kétszer is megbukott a vizsgáin. Ennek ellenére állítólag kiváló volt magatartása, mivel Svájcban befejező iskolába járt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.