Most lebuktak: így teljesítettek az iskolában a királyi család tagjai

Az, hogy valaki a királyi család tagja, nem menti fel az iskolai vizsgák alól – kérdezzék csak meg erről Vilmos herceget, Harry herceget, vagy akár III. Károly királyt. Mialatt a tinédzserek kézhez kapják az A-level eredményeiket Angliában és Walesben, érdemes felidézni, hogy a királyi család tagjai, köztük Wales hercegnéje is, már átéltek hasonló feszültséggel teli pillanatokat – írja a Mirror. De mi is az az A-level? Az A-level az angol oktatási rendszerben a középiskola utolsó két évének (16–18 éves kor) végén tett, az érettségihez hasonló vizsgasorozat.

A királyi család tagjai kiemelkedő iskolákba jártak, különböző eredményekkel / Fotó: Instagram.com/royalstylewatch/

Egyes királyi családtagok kimagaslóan teljesítettek az iskolai évek során, kiemelkedő jegyeket szerezve és helyet biztosítva maguknak neves egyetemeken, ahol megszerezték diplomájukat. Mások viszont nem teljesítettek olyan jól az iskolapadban, és kevesebb képesítéssel rendelkeznek. Nézzük meg tehát, hogy a brit királyi család tagjai milyen tanulók voltak!

Vilmos herceg

Vilmos 1995-ben kezdte tanulmányait a neves Eton College-ban, és amikor 2000-ben, öt évvel később megkapta A-level eredményeit, az eredmények vegyesek voltak. Földrajzból A-t, művészetből B-t, biológiából C-t ért el. Ezek a jegyek biztosították számára a lehetőséget, hogy a skóciai St. Andrews Egyetemen művészettörténetet tanuljon, ám később átváltott földrajz szakra.

Az A-levelnél az „A” a brit rendszerben tényleg a legjobb osztályzat, amit 90–100%-os teljesítményhez adnak, tehát a magyar 5-nek felel meg. B és C az „jó” és „nagyon jó” kategóriák közé esnek, a magyar érettségi osztályzatrendszer 4–5 skáláján. Az „U” (ungraded/nem sikerült) megfelel a bukásnak, azaz az 1–2-es magyar jegynek. Az O-level (General Certificate of Education Ordinary Level) a brit oktatásban a középiskola alsóbb szintjét jelenti, kb. a 14–16 éves korosztálynak, és az érettségi előtti tantárgyi vizsgákat takarja. A magyar rendszerben ez leginkább a középiskolai 9–10. évfolyami tantárgyi záróvizsgáknak vagy a középszintű érettséginek feleltethető meg.

Az egyetemi élet előtt Vilmos egy év szünetet tartott, és Chilébe, Kenyába, Tanzániába és Botswanába utazott. Az egyetemi évek nemcsak tanulmányi szempontból voltak meghatározóak, hanem itt találkozott későbbi feleségével, Katalinnal is, és virágzásnak indult szerelmük. Vilmos a St. Andrewson 2:1 diplomát szerzett.