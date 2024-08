Polgár Tünde keményen megmondta a véleményét: ez minden magyart érint

Polgár Tünde jelenléte az interneten nagyon intenzív, hiszen nemcsak a saját utazásaikat mutatja be, hanem az üzletasszony gyakran az illemről és az etikettről is készít videókat. Persze ezeket gyakran humorral is átszövi, hogy görbe tükröt mutasson néha a celebeknek is.

Polgár Tünde férje társaságában való utazásain kívül társadalmi kérdésekről is szívesen posztol (Fotó: Máté Krisztián)

Most viszont egy sokkal komolyabb dolgot boncolgatott legújabb videójában, aminek a témája a bántalmazás és az erőszak volt, és annak megelőzése. Hiszen ő maga is sokszor kap bántó szavakat a közösségi médiában — bár eddig nem tulajdonított neki nagy figyelmet —, az utóbbi időszak történései miatt úgy érzi, hogy szót kell emelnie ez ellen.

Tényleg már azt gondolom, hogy a perverzió olyan fokára léptünk, hogy beszélnünk kell róla. Beszélnünk kell a lányainkkal és végig kell vennünk, hogyan tudunk ez ellen védekezni. Igenis, ha valaki zaklat téged online, nem kell visszaszólni, nem kell magyarázkodni, elküldeni a jó édesbe... Fotózd le a kommentjét, tiltsd le, legyen meg ez a bizonyíték neked, és ha nem hagyja abba, igenis vegyél erőt magadon, és fordulj a szülőkhöz vagy a rendőrséghez

– mondta el a véleményét.

Tünde hosszasan sorolta a bántalmazás formáit (Fotó: Instagram/Polgár Tünde)

Polgár Tünde kiosztotta a kommentelőket

Mivel Polgár Tünde aktívan jelen van a közösségi médiában, így gyakran maga is kap durva kommenteket. Azonban nemrég betelt a pohár nála, és nem hagyta szó nélkül a durva mondatokat. Viszont példát mutatva visszafogottabb hangnemben válaszolt bírálójának.

„A gyűlölködés, ordenáré stílus, nem kritika! Javaslom mindenkinek, aki hasonló kommenteket kap, hogy ne hagyja!

Ne a gyűlölet legyen a norma! Az ilyen gyűlölködőknek jár a 15 perc hírnév és a szégyenfal! Nem kell mindent eltűrni!

Mert ha ezek az emberek nevelik fel a következő generációt, az akkor a mi hibánk is! Ideje tükröt tartani” – írta ki a velős véleményét Polgár Tünde Instagram-történetében.