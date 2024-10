Brutális pusztítás: Polgár Tünde megmutatta a romokat a hurrikán után

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Polgár Tünde és Polgár Árpád fia hetekkel korábban érkezett meg a család floridai rezidenciájára, mielőtt a Milton névre keresztelt pusztító hurrikán 200 km-es széllökésekkel és közel hatméteres hullámokkal elérte a partokat, és elképesztő pusztítást végzett. Polgárék otthona közelében okozta a legnagyobb gondot a természeti csapás, ezért érthető módon aggódva figyelték a híradásokat.

Polgár Tünde és férje megmutatta, milyen pusztítást végzett Milton / (Fotó: Máté Krisztián)

Miután elvonult a veszély, Tündéék is megérkeztek floridai otthonukhoz, ahonnan brutális pusztításról számoltak be. A tomboló szél és a vihar rengeteg háznak a tetejét letépte, törmeléket sodort az utakra, és több óriási fát is kicsavart. Így valószínűleg a romok, a törmelékek eltakarítás és a károk felmérése még több hétig is eltart majd.

Mi vár ránk Milton után, mi hamarosan megtudjuk, a következő géppel indulunk Floridába!

– mondta még az indulás előtt Tünde a közösségi oldalán. Egy kommentelő azt írta, egy barátjuk házára még egy fa is rádőlt, és csak a szerencsének köszönhetik, hogy túlélték.

Szerencsére Tündéék házának nem esett komoly baja (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde alig várta, hogy repülőre üljön

Az üzletasszony a minap már beszámolt arról az Instagram-oldalán, hogy tűkön ülve várják, mikor ülhetnek végre repülőre, hiszen gyermekük kint ragadt, ráadásul a hurrikán elképesztő pusztítást végzett, és abban sem voltak biztosak, hogy maradt-e még otthonuk.

„A szigetünk víz alatt, Sarasotában pedig már ott a Nemzeti Gárda és segítik a kárelhárítást. Hogy mi maradt? Nem tudjuk. Tűkön ülünk, hogy repülhessünk ki végre" – fogalmazott akkor Tünde.