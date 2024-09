"A kastély úrnője" - ilyen Polgár Tünde luxus nyaralása a méregdrága szállodában

Polgár Tünde soha nem rejtette véka alá: van mit a tejbe aprítaniuk. A család igazán jó módban él, és a gazdagok fényűző életét élik. Tünde pedig minden pillanatát imádja az életének. Több ingatlanuk is van, a legtöbb idejét pedig Los Angelesben tölti, az ottani házukban. A luxus feleség a korát is igazán jól viseli, és mindig alkalomhoz illő ruhákban pompázik. Tünde és férje, Árpi most egy méregdrága luxus szállodában múlatta az időt, és friss fotókat mutatott.

Polgár Tünde és férje fényűző életet élnek

Tünde nagyon szereti az életet, és annyi élménnyel és kalanddal igyekszik megtölteni, amennyivel csak lehet. A legnagyobb élmény pedig az ember életében az utazás, így tehát a Polgár család is rendszeresen pattan repülőre, hogy szebbnél szebb helyeket járjanak be. Most éppen Írországba utaztak, és nem is akárhol szálltak meg. Az ország egyik legdrágább kastélyszállójában pihengetnek, Tünde pedig valósággal kitűnik onnan, mint a kastély úrnője.

Tünde igazi hercegnőnek öltözve flangált a kastélyban, a rajongók pedig mindannyian kifejezték, hogy milyen gyönyörű. Ez persze nem is egy olyan hely, ahol melegítőben lehetett volna sétálgatni a kastélykertben, a Bors információi szerint ugyanis egyetlen éjszaka itt fél millió forintba kerül.

Bár nem az éjszakánkét 7000 eurós elnöki lakosztályt választotta, de nem is a legolcsóbb 1000 euróért kínált szobát foglalta le. Polgárék az úgynevezett Deluxe Lake szálláson hajtották álomra a fejüket, amiért egyetlen éjszakára 1325 eurót, vagyis napi árfolyamon 521 ezer forintot kértek. Cserébe megkaptak mindent, ami elvárható ebben az árfekvésben és persze a név kötelez alapon, a toronyszobájukból ráláttak a három vatikánnyi területen található tóra is - írja a Bors.