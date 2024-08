Hihetetlen! Több százezret költöttek egyetlen követőjükre Polgárék

Polgár Árpád és Polgár Tünde nemcsak a hétköznapjaikat, hanem az utazásaikat is dokumentálják Polgar net nevű YouTube-csatornájukon, ahol tavaly év vége felé érték el a 150 000 feliratkozót. Ennek alkalmából Polgárék úgy döntöttek, hogy megajándékozzák egy nagyon szerencsés rajongójukat. És persze milyen nyeremény illene jobban a csatornájuk témájához, mint egy utazás.

Drága ajándékkal lepték meg követőjüket Polgárék, de kiderült, jobb helyre nem is kerülhetett volna a nyeremény (Fotó: Szabolcs László)

A játék nyertese Zoltán lett, akit ugyan már hónapokkal ezelőtt kisorsoltak, de sajnos csak mostanra tudták összehozni a találkozót. A házaspár persze kivárta a megfelelő időpontot és betartotta az ígéretét.

Most ez furcsán hangzik, így hogy ezt nyertem, de én örülök, hogy megismertelek titeket, és szívem szerint én magam fizetném ki ezt az utazást. Tudom, hogy ez volt a nyeremény, de mégis nagyon furcsa érzés, hogy kapok egy ilyen nagy értékű ajándékot, mert nekem ez egy nagy dolog, és nem is várnám el, hogy ezt nekem kifizessétek

– mondta a meghatott nyertes.

Természetesen Árpi biztosította róla Zolit, hogy erről szó sem lehet, és mindenképpen állják a nyaralását:

Én fizetem, úgyhogy az árak ne befolyásoljanak. Szerintem ezen most lépj túl, és csak azzal törődj, hogy melyik hely tetszik a legjobban, hova mennél a legszívesebben.

Végül az utazási iroda alkalmazottjával hat lehetőséget beszéltek át, amelyek között volt Zakynthosz, Madrid, Barcelona és a Costa Brava, Róma, a török Riviéra és egy olasz körutazás is. A szerencsés férfi végül az utolsót választotta, ami egy igazán különleges egyhetes olaszországi körút, ahol persze az utazás, a szállás és az étkezés is fizetve van, sőt a házaspár még egy teljes körű biztosítást is kötött Zolinak.

A milliomos házaspár egy teljes olasz körutat kifizetett Zoltánnak, aki még sosem volt nyaralni (Fotó: Tumbász Hédi)

Jobb helyre nem is kerülhetett volna Polgárék ajándéka

Zoli már hosszú évek óta külföldön dolgozik, kezdetben Németországban, majd Ausztriában helyezkedett el, de igazán nyaralni vagy utazgatni sosem volt lehetősége. Gyerekkorában pedig még csak álmodni sem mert ilyesmiről:

Én egy szegény családból származom, persze most sem vagyok gazdag, de már máshogy tekintek erre, nem csak anyagi szempontból. Van egy bátyám és két nővérem, így amit szerettünk volna, mindent megteremtettünk magunknak, annak ellenére, hogy szegények voltunk.

Zoltán története alapján nemcsak Polgárék, de a kommentelők is egytől egyig úgy vélik, hogy ennél jobb helyre nem is kerülhetett volna ez a nyeremény.