Pusztító mondatok, amivel tönkreteszed egy férfi önbizalmát

Az az általános gondolat van a köztudatban, hogy a férfiak erősek és nem fáj nekik semmi. Még ha elő is fordul, hogy valami rosszul esik nekik, hamar túlteszik magukat. Azonban a valóság ennél jóval árnyaltabb és gyakran pont a felszín alatt megbújó jelentések és pusztító mondatok teszik tönkre a férfiak életét és önbecsülését – közölte a life.

Pusztító mondatok, amelyek férfiak életét teszik tönkre

Forrás: Pexels (illusztráció!)

A mindennapokban elhangzó szavak ereje ugyan láthatatlan, de valójában olyan belső feszültséget eredményezhet, ami egy férfi egész életére és kapcsolataira kihathat.

Léteznek olyan "pusztító mondatok", amelyek sajnos jellemzően elhangzanak, főleg a férfiak életében és ha ezekre nem figyelünk oda, könnyen lehet, hogy mi is okozunk mély sebeket valakiben úgy, hogy fel sem fogjuk annak jelentését. Sok fiú már gyerekként megtapasztalja és hallja ezeket a mondatokat, ami később évtizedekre beleéghet tudatába és viselkedését is befolyásolja a romboló megjegyzés.

Pusztító mondatok egy örökre megrontott élethez

A fiúk nevelése a modern korban nem egyszerű, ezt bizonyítja az is, hogy egyre több férfi küzd érzelmi problémával. Megtanították őket elfojtani az érzéseiket, "férfiként viselkedni", nem mutatni gyengeséget. Azonban ez a gondolkodásmód problémákat okozhat.

Lássuk tehát a mondatokat, amelyek hatása örökre ottmaradhat egy férfi életében.

A fiúk nem sírnak

Nevelésnél, általában apa a fiának hangoztatja szívesen ezt a mondatot és sajnos pont azért, mert ő is ezt kapta a saját szüleitől. A legszörnyűbb ebben az, hogy arra "tanítják" már gyermekkorban, hogy érzelmeit el kell nyomni, mert különben nem lesz "igazi férfi". Emiatt évtizedekkel később problémája adódhat a párkapcsolataiban, ahol nem fogja tudni kifejezni érzéseit.

Oldd meg egyedül! Ne panaszkodj! Bírd ki!

Egy örök életre beleég mindenki fejébe egy ilyen mondat után, hogy "oké, egyedül vagyok" és "meg kell oldanom". Persze, lehet ezt a másik oldalról is nézni, hiszen az életben meg kell tanulnunk egyedül is érvényesülni, azonban az állandó "egyedül kell megoldanom" érzés komoly problémákat szül egy olyan társadalomban, ahol mégiscsak társas lények vagyunk.

Belőled nem lesz semmi

Sajnos az egyik legtöbbször elhangzó kijelentés, aminek hatása örök. Ha a fiú már gyerekként ezt hallja, elkönyveli magában, hogy semmire sem jó. Az önértékelése szó szerint romba dől.

Bezzeg a testvéred… Bezzeg a szomszéd fia…

A tipikus összehasonlítás, ami nemcsak férfiak - de nők esetében is mérgező.

Feláldoztam érted az életem

Szintén a "rossz anya-díjas" mondat, ami azt az érzetet kelti, hogy kompenzálnia kell a gyereknek ezek után, sajnos egész életében. Hiszen a mondat ugyan egy pillanat alatt elhangzik, a hatás örökké tarthat.