Plasztikáztatott a nyaralásán, úgy hozták vissza az életbe

Megdöbbentő dolgok történtek a szexi szépséggel. Plasztikáztatott, majd kómában került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 15:00
plasztikai műtét Újraélesztés kóma

Egy fiatal ausztrál anyukát kórházba szállítottak és lélegeztető raktak egy külföldön elvégzett, plasztikai műtét után. Az anya és családtagjai nem gondolták volna, hogy miután plasztikáztatott a fiatal nő, utána hetekig küzd majd az életéért.

Plasztikáztatott a nő, majdnem az életébe került
Életveszélyes állapotba került az édesanya, miután plasztikáztatott (Fotó: Anna Bizon / freepik.com – Képünk illusztráció)

Plasztikáztatott a nő, majdnem az életébe került

Chloe Mowday megbetegedett és újra kellett éleszteni a vietnami Da Nangban lévő kórházba menet, miután két, plasztikai műtéten esett át a családi nyaralása kezdetén.

A külföldön elvégzett plasztikai műtét olyan rosszul sikerült, hogy a fiatal anyukát a mentőben újra kellett éleszteni, majd a kórházban lélegeztetőgépre kellett kötni.

A 31 éves, háromgyermekes anya, Chloe az ausztráliai Perthből úgy döntött, ha már  a Távol-Keleten jár és nyaral, összeköti a kellemest a hasznossal. Az édesanya egy orrplasztikára és egy szemhéjplasztikára jelentkezett. A műtét után azonban aggasztó dolgok történtek. A nő szervei leálltak, Chloét újraélesztették, jelenleg pedig mesterséges kómában tartják. A nő testvére, Rod elmondta, hogy Chloe egy éjszakát a vietnami város klinikáján töltött, ahol a plasztikai műtéteket végezték, majd másnap reggel visszavitték a szállodájába. Állapota azonban néhány órával később romlani kezdett.

Furcsán kezdte érezni magát, és a műtéti területen kívül más területeken is érzett némi fájdalmat. Bevette az orvos által felírt gyógyszereket, majd lefeküdt pihenni. Néhány órával később leállt a légzése...

Rod elmondta, hogy a családja Vietnamba sietett, hogy meglátogassák Chloét, aki szerinte még mindig nagyon rossz állapotban van. Egyelőre nincs hivatalos magyarázat arra, hogy mi történt Chloe-val, de Rod úgy véli, hogy a beavatkozások után toxikus sokk szindróma léphetett fel.

A nő családja pénzgyűjtésbe kezdett, hogy fedezni tudják a kórházi költségeket, és hogy mielőbb Ausztráliába szállíthassák a beteg nőt. A családtagok eddig 23 000 ausztrál dollár (5 millió forint) értékű adományt gyűjtöttek össze – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
