Plasztikáztatott a nyaralásán, úgy hozták vissza az életbe
Megdöbbentő dolgok történtek a szexi szépséggel. Plasztikáztatott, majd kómában került.
Egy fiatal ausztrál anyukát kórházba szállítottak és lélegeztető raktak egy külföldön elvégzett, plasztikai műtét után. Az anya és családtagjai nem gondolták volna, hogy miután plasztikáztatott a fiatal nő, utána hetekig küzd majd az életéért.
Plasztikáztatott a nő, majdnem az életébe került
Chloe Mowday megbetegedett és újra kellett éleszteni a vietnami Da Nangban lévő kórházba menet, miután két, plasztikai műtéten esett át a családi nyaralása kezdetén.
A külföldön elvégzett plasztikai műtét olyan rosszul sikerült, hogy a fiatal anyukát a mentőben újra kellett éleszteni, majd a kórházban lélegeztetőgépre kellett kötni.
A 31 éves, háromgyermekes anya, Chloe az ausztráliai Perthből úgy döntött, ha már a Távol-Keleten jár és nyaral, összeköti a kellemest a hasznossal. Az édesanya egy orrplasztikára és egy szemhéjplasztikára jelentkezett. A műtét után azonban aggasztó dolgok történtek. A nő szervei leálltak, Chloét újraélesztették, jelenleg pedig mesterséges kómában tartják. A nő testvére, Rod elmondta, hogy Chloe egy éjszakát a vietnami város klinikáján töltött, ahol a plasztikai műtéteket végezték, majd másnap reggel visszavitték a szállodájába. Állapota azonban néhány órával később romlani kezdett.
Furcsán kezdte érezni magát, és a műtéti területen kívül más területeken is érzett némi fájdalmat. Bevette az orvos által felírt gyógyszereket, majd lefeküdt pihenni. Néhány órával később leállt a légzése...
Rod elmondta, hogy a családja Vietnamba sietett, hogy meglátogassák Chloét, aki szerinte még mindig nagyon rossz állapotban van. Egyelőre nincs hivatalos magyarázat arra, hogy mi történt Chloe-val, de Rod úgy véli, hogy a beavatkozások után toxikus sokk szindróma léphetett fel.
A nő családja pénzgyűjtésbe kezdett, hogy fedezni tudják a kórházi költségeket, és hogy mielőbb Ausztráliába szállíthassák a beteg nőt. A családtagok eddig 23 000 ausztrál dollár (5 millió forint) értékű adományt gyűjtöttek össze – írja a Mirror.
