„A műtét során majdnem meghaltam, és láttam, milyen is valójában a pokol”

Egy énekesnő azt állítja, hogy „látta a poklot”, miután műtét közben komplikációk léptek fel, és az orvosok az életéért küzdöttek.

Halálközeli élményéről vallott az énekesnő Fotó: Alexander Grey / unsplash.com – Képünk illusztráció

Paty Muñoz élet-halál között lebegett, amikor az orvosok a műtét után nem tudták felébreszteni, és azt állítja, hogy a narkózis alatt hátborzongató halálközeli élményben volt része. Az 57 éves sztár így nyilatkozott erről:

Ijesztő volt, nehezen tértem magamhoz az altatásból. Csak rövid ideig tartott, de volt egy kis kockázat. Az általános narkózis mindig kockázattal jár, bármit is csinálsz.

Paty elmondta, hogy eszméletlen állapotában szörnyű látomások gyötörték.

„Szörnyű álmom volt. Jól emlékszem rá. Egy kissé csúnya, kétségbeejtő helyzetben voltam. Olyan volt, nem is tudom, hogyan írjam le, rengeteg sár volt, és a földből kiálló fejek sírtak, mint egy horrorfilmben. Pokoli volt” - mesélte a színésznő.

A mexikói származású előadó elmondta, hogy ez a rémálomszerű élmény 2019-ben történt, egy mellműtét során, és azóta mélyen óvakodik a plasztikai beavatkozásoktól. Elmondta, hogy a megrémülés miatt sokkal tudatosabbá vált a kockázatok iránt, és még a dohányzásról is leszokott.

Azt mondták nekem, hogy nehéz volt felébreszteni, hagyjam abba a dohányzást. Azóta már kevesebbet gyújtok rá. Ez 2019-ben történt

- magyarázta az énekesnő.

Paty ragyogó karriert tudhat maga mögött televíziós és filmszerepekben, valamint Las Bandidas nevű zenekarával, azóta az egészségre és a jóllétre összpontosít. Továbbra is nagy népszerűségnek örvend az interneten, 70 ezer Instagram-követővel és 20 ezer TikTok-rajongóval - emlékeztet cikkében a Mirror.