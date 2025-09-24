RETRO RÁDIÓ

Mellnagyobbító műtét egy 14 éves kislánynak? Rossz vége lett a rossz ötletnek

Könnyeivel küzdve mesélt az apuka. Ez történt, miután elvégezték a mellnagyobbító műtétet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 17:30
Egy iskolás lány meghalt, miután állítólag titkos mellnagyobbító műtéten esett át. Összetört édesapja szerint az orvosok el akarják tussolni az igazságot.

A kislány mellnagyobbító műtéte nem az első tragikus kimenetelű plasztikai műtét az elmúlt időszakban.
A kislány mellnagyobbító műtéte nem az első tragikus kimenetelű plasztikai műtét az elmúlt időszakban Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Válaszokat követel a mellnagyobbító műtét után elhunyt kislány édesapja

A 14 éves Paloma Nicole Arellano Escobedo egy héttel a műtét után hunyt el a mexikói Durango városának egyik kórházában. Halotti bizonyítványában az ok agyi ödémaként szerepelt, amelyet légzőszervi betegség okozott. Ám a gyászoló apa, Carlos Arellano szerint a mellimplantátumok okozták lánya tragikus halálát.

Halotti bizonyítványában hamisan betegség szerepel halálokként, hogy eltussolják az igazságot

– fakadt ki a gyászoló apa.

Carlos azt állítja, csak a temetésen szembesült azzal, hogy lánya átesett a beavatkozáson, amikor meglátta a hegeket és az implantátumokat. A halotti bizonyítványt szinte azonnal megkapták a kórháztól, és még most sem érti pontosan, hogyan készült el ilyen gyorsan a dokumentum.

Az apa panaszt tett, és azt követeli: minden érintett felelősségét vizsgálják meg. A hatóságok azóta megerősítették, hogy nyomoznak Paloma halála ügyében.

Elrontott születésnapi ajándék okozta egy fiatal nő halálát

A tragédia mindössze napokkal azután következett be, hogy egy fiatal anya meghalt egy elrontott születésnapi ajándéknak szánt plasztikai fenékemelés közben Brazíliában. A 28 éves Marilha Menezes Antunes végzetes belső vérzést szenvedett a zsírleszívás során egy privát riói klinikán.

Családja szerint teljesen egészséges volt, minden szükséges vizsgálatot elvégzett, és a műtéttel saját magát akarta meglepni a születésnapja alkalmából.

Felmentem a műtőbe, és láttam, ahogy az orvos próbálja újraéleszteni a testvéremet. Megkérdeztem, mire van szüksége, és azt felelte oxigénre

– emlékezett vissza a történtekre az elhunyt nő nővére, Léa Carolina.

A klinika azt állította, hogy Marilha broncho aspiráció következtében szívrohamot kapott, ám a boncolás feltárta a valódi okot, ami hipovolémiás sokk volt, vagyis katasztrofális vérveszteséget okozott egy átszúrt szerv. A megtört család most válaszokat követel.

Nem egyedüli esetek: műtőasztalon érte a szívroham az édesanyát

Eközben egy Instagram-influenszer és édesanya is tragikus módon meghalt egy három az egyben plasztikai műtét közben, amikor zsírinjekciót kapott a fenekébe. A 40 éves Natália Cavanellas Thomazella a műtőasztalon kapott szívrohamot, és halálát gyanúsnak minősítették.

Az édesanyánál komplikációk léptek fel, miközben zsírleszívást, fenéknagyobbítást és mellimplantátum-revíziót végeztek rajta. Családja szerint teljesen egészséges volt, és nem volt semmilyen előzetes betegsége a tragikus halála előtt –  írja a The Sun.

 

