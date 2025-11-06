RETRO RÁDIÓ

„Letagadja a műtétjét” – Magyar orvos buktatta le Lana Del Rey-t! Szerinte hazudik plasztikájáról a világsztár

Dr. Kárász Tamás közösségi oldalán osztotta meg gondolatait az énekesnő műtétjéről. Lana Del Rey elmondása szerint orrtöltésen esett át, viszont a plasztikai sebész elárulta, hogy nem teljesen ez történt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 13:00
Módosítva: 2025.11.06. 13:50
Lana Del Rey orrplasztika plasztikai műtét

A híres magyar orvos nemrég arról számolt be Instagram-oldalán, hogy Lana Del Rey, akin láthatólag nem fog az idő vasfoga, átverte a rajongókat, és nem csupán egy orrtöltésen esett át. Dr. Kárász Tamás korábban több hírességen végzett plasztikai műtétet, köztük Burján Fannin is. A közösségi oldalán aktívan elemzi külföldi sztárok arcait, most pedig a híres amerikai énekes volt a porondon.

Lana Del Rey
Lana Del Rey plasztikai beavatkozáson esett át a magyar orvos szerint (Fotó: REUTERS)

A sztárvilágban külföldön és itthon, Magyarországon sem ritka, hogy valaki nem vallja be plasztikai műtétjét.

A képek alapján úgy tűnik, hogy most is az történt, ami már nagyon sokszor, hogy valaki letagadja a műtétjét

– mesélte dr. Kárász Tamás közösségi oldalán.

Felfedte Lana Del Rey titkát a magyar orvos

Az énekesnő azt nyilatkozta, hogy töltéssel lett korrigálva az orra. A képek alapján pedig egyértelmű, hogy műtétről lehet itt szó. A külföldi énekes orra kisebb és keskenyebb lett, mint amilyen volt, ezt pedig csak plasztikai beavatkozással lehet elérni

– leplezte le Lana Del Rey titkát az orvos.

dr karasz tamas-02-BS
Dr. Kárász Tamás plasztikai sebész több külföldi sztárt buktatott már le (Fotó: Mediaworks-archív)

Az Instagramon aktív doki felhívta a figyelmet a plasztikáztatásra, mivel sokan csak a sztárok miatt gondolkodnak el a műtéten.

Fontos, hogy mindenki átgondolja, mit hisz el a közösségi oldalakon. Például az orrtöltéssel kapcsolatban nem mondják el, hogy sokkal kockázatosabb, mint egy orrplasztika. Akár el is halhat az orrbőr, ami javíthatatlan

– emelte ki videója végén dr. Kárász Tamás.

Az orvos felhívta a figyelmet a közösségi médiára

26 éves fiatal lány, egyetemre jár: szép, szőke nőt kell, hogy elképzeljünk. Volt már 2-3 plasztikai beavatkozása eddigre. Bejön hozzám, és kér hat darab műtétet. Ennyire torzít a közösségi média

– mesélte korábban a Mokka stúdiójában a doki. Elmondása szerint tehát óvatosan kell kezelni az interneten a plasztikai híreket, mivel sokan letagadják vagy nem hívják fel a figyelmet a műtét hátrányaira.

 

