Megszólalt a beavatkozás után: Ismét tanulnia kell az éneklést Arany Timinek
A Dal 2020-as évadának szereplője tavaly szájzárat kapott, miután két bölcsességfogát is kihúzták. Arany Timi erős fájdalomcsillapítót szedett, végül a botox segített neki, és már sokkal jobban érzi magát.
Arany Timi, a Dal 2020 és az Ének Iskolája szereplője, most plasztikai műtétjéről vallott közösségi oldalán. A tehetséges énekes tavaly egy komoly fogászati beavatkozás után teljes szájzárat kapott, ami miatt egy erős fájdalomcsillapítót szedett. A színésznő elárulta, hogy botoxolással oldották meg a problémát, ami miatt még szenved néha az énekléssel.
A 2024-es év második fele kifejezetten nehézre sikerült az énekesnőnek.
Tavaly mindkét bölcsességfogamat ki kellett húzni, amire ugye a pihenést javasolják, de én inkább énekeltem és ugráltam. Na emiatt kaptam egy szájzárat, ami miatt flektort szedtem, de novemberben már nyaktól derékig megmerevedtem
– számolt be a tavalyi év nehézségeiről a tehetséges színésznő, aki az idei Jégvarázs musicalben is szerepet kapott.
Arany Timi megtalálta a megoldást
Amikor ebben a helyzetben voltam, rájöttem, hogy a botox lazítja az állkapcsomat. December végén átestem a beavatkozáson, ami tényleg rendkívüli mértékben segített nekem
– árulta el közösségi oldalán a Dal volt szereplője.
Az idei év sem zajlott eseménymentesen Arany Timinek, mivel a műtét után előjöttek a mellékhatások.
Az orvosom említette, hogy ilyen kattanások előfordulhatnak a rehabilitáció alatt. A mai napon is megtörtént, aminek azért nem örülök, mivel az ilyenek után újra meg kell tanulnom énekelni. Pedig most pont jól belőttem a hangomat
– mesélte követőinek a színésznő. Pedig fontos lenne minél előbb visszaszereznie a hangját, mert sok fellépése lesz a következő időszakban.
Nincs sok hátra Arany Timinek
Azzal a jó hírrel szolgálhatok, hogy jelenleg annyira jó állapotban van az állam, hogy szerintem egy vagy két ilyen kattanás van hátra, szóval mindjárt vége és élvezhetem tovább az életet
– mondta Instagram történetében az énekesnő.
