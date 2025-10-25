Megszólalt a beavatkozás után: Ismét tanulnia kell az éneklést Arany Timinek

Arany Timi, a Dal 2020 és az Ének Iskolája szereplője, most plasztikai műtétjéről vallott közösségi oldalán. A tehetséges énekes tavaly egy komoly fogászati beavatkozás után teljes szájzárat kapott, ami miatt egy erős fájdalomcsillapítót szedett. A színésznő elárulta, hogy botoxolással oldották meg a problémát, ami miatt még szenved néha az énekléssel.

Arany Timi plasztikai műtétje után ismét énekelni tanul (Fotó: Sulyok László)

A 2024-es év második fele kifejezetten nehézre sikerült az énekesnőnek.

Tavaly mindkét bölcsességfogamat ki kellett húzni, amire ugye a pihenést javasolják, de én inkább énekeltem és ugráltam. Na emiatt kaptam egy szájzárat, ami miatt flektort szedtem, de novemberben már nyaktól derékig megmerevedtem

– számolt be a tavalyi év nehézségeiről a tehetséges színésznő, aki az idei Jégvarázs musicalben is szerepet kapott.

Arany Timi megtalálta a megoldást

Amikor ebben a helyzetben voltam, rájöttem, hogy a botox lazítja az állkapcsomat. December végén átestem a beavatkozáson, ami tényleg rendkívüli mértékben segített nekem

– árulta el közösségi oldalán a Dal volt szereplője.

Arany Timi Elsa szerepét kapta a Jégvarázs musical-ben (Fotó: CsKriszta)

Az idei év sem zajlott eseménymentesen Arany Timinek, mivel a műtét után előjöttek a mellékhatások.

Az orvosom említette, hogy ilyen kattanások előfordulhatnak a rehabilitáció alatt. A mai napon is megtörtént, aminek azért nem örülök, mivel az ilyenek után újra meg kell tanulnom énekelni. Pedig most pont jól belőttem a hangomat

– mesélte követőinek a színésznő. Pedig fontos lenne minél előbb visszaszereznie a hangját, mert sok fellépése lesz a következő időszakban.

Nincs sok hátra Arany Timinek

Azzal a jó hírrel szolgálhatok, hogy jelenleg annyira jó állapotban van az állam, hogy szerintem egy vagy két ilyen kattanás van hátra, szóval mindjárt vége és élvezhetem tovább az életet

– mondta Instagram történetében az énekesnő.