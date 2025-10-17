RETRO RÁDIÓ

Vasvári Vivien egy elképesztő élményen vett részt

A sztáranyuka vasárnap tekintette meg a Jégvarázs musicalt a Madách Színházban. Vasvári Vivien elmondása szerint hihetetlen élmény volt, egy csoda, ami a színpadon történt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 14:00
Vasvári Vivien Jégvarázs csoda

Vasvári Vivien  hatgyermekes édesanya színházba látogatott a családjával, hogy megtekintsék a nagy sikernek örvendő Jégvarázs című musicalt. A sztáranyukát teljesen lenyűgözte a produkció, élményét a közösségi oldalán is megosztotta, mivel úgy érezte, mindenkinek látnia kell ezt a nagyszerű színházi előadást, amiben több neves színész is fellép.

20230110 VASVÁRI VIVIEN 5N2A7240 KUNOS
Vasvári Vivien családja társaságában tekintette meg a zseniális produkciót (Fotó: KUNOS ATTILA)

Vasvári Vivient elvarázsolta az előadás

Szavakba sem lehet önteni, mennyire varázslatos élmény volt! A Madách Színház Jégvarázs előadása minden képzeletet felülmúlt, gyönyörű díszletek, lélegzetelállító jelmezek, lenyűgöző fények és hangok, és persze fantasztikus színészek, akik életre keltették Arandelle varázslatos világát

– írta Instagram-sztorijában a sztáranyuka, aki családosan látogatott el a gyerekeknek is szóló musicalre, és elmondása szerint ők is rendkívül élvezték az előadást.

Egy igazi csoda Vasvári Vivien szerint a musical

A gyerekekkel együtt teljesen elvarázsolódtunk, minden percét átéltük és imádtuk. Hatalmas köszönet ezért a felejthetetlen élményért, egy igazi csoda, amit még sokáig emlegetni fogunk

– írta Vasvári Vivi, aki szeretteivel szívből gratulál mindenkinek, aki részt vett a produkcióban.

Vasvári Vivien gyerekei számára is felejthetetlen emlék marad a Jégvarázs című musical (Fotó: Instagram)

A sztáranyukát tehát elkápráztatta a Jégvarázs című musical, amiben többek között Ekanem Bálint is szerepel. A hamarosan másodszor is szülői örömök elé néző előadó Kristoffot keltette életre a produkcióban. A rengeteg sztárt felsorakoztató előadás a premier napján rászoruló gyerekeknek szólt, ők láthatták legelőször a produkciót. A Kézenfogva Alapítvány révén jutottak el a gyermekek a premier előtti előadásra, ami sokuknak az első színházi élménye volt.

 

