Vasvári Vivien egy elképesztő élményen vett részt
A sztáranyuka vasárnap tekintette meg a Jégvarázs musicalt a Madách Színházban. Vasvári Vivien elmondása szerint hihetetlen élmény volt, egy csoda, ami a színpadon történt.
Vasvári Vivien hatgyermekes édesanya színházba látogatott a családjával, hogy megtekintsék a nagy sikernek örvendő Jégvarázs című musicalt. A sztáranyukát teljesen lenyűgözte a produkció, élményét a közösségi oldalán is megosztotta, mivel úgy érezte, mindenkinek látnia kell ezt a nagyszerű színházi előadást, amiben több neves színész is fellép.
Vasvári Vivient elvarázsolta az előadás
Szavakba sem lehet önteni, mennyire varázslatos élmény volt! A Madách Színház Jégvarázs előadása minden képzeletet felülmúlt, gyönyörű díszletek, lélegzetelállító jelmezek, lenyűgöző fények és hangok, és persze fantasztikus színészek, akik életre keltették Arandelle varázslatos világát
– írta Instagram-sztorijában a sztáranyuka, aki családosan látogatott el a gyerekeknek is szóló musicalre, és elmondása szerint ők is rendkívül élvezték az előadást.
Egy igazi csoda Vasvári Vivien szerint a musical
A gyerekekkel együtt teljesen elvarázsolódtunk, minden percét átéltük és imádtuk. Hatalmas köszönet ezért a felejthetetlen élményért, egy igazi csoda, amit még sokáig emlegetni fogunk
– írta Vasvári Vivi, aki szeretteivel szívből gratulál mindenkinek, aki részt vett a produkcióban.
A sztáranyukát tehát elkápráztatta a Jégvarázs című musical, amiben többek között Ekanem Bálint is szerepel. A hamarosan másodszor is szülői örömök elé néző előadó Kristoffot keltette életre a produkcióban. A rengeteg sztárt felsorakoztató előadás a premier napján rászoruló gyerekeknek szólt, ők láthatták legelőször a produkciót. A Kézenfogva Alapítvány révén jutottak el a gyermekek a premier előtti előadásra, ami sokuknak az első színházi élménye volt.
