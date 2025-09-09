Vasvári Vivien gyermeke 2 éves lett: „Nagyon szeretünk, kisfiam!”

Az idő rohan, és ezt leginkább a gyermekek növekedésével érezzük. Pont, ahogyan Vasvári Vivien is.

Vasvári Vivien és férje közösen 5 gyermeket nevelnek, melyből háromnak Vivien az édesanyja Fotó: Máté Krisztián

Vasvári Vivien az Instagramon éltette Colin kisfiát, aki múlthét pénteken lett kettő éves. A posztban egy igazán boldog, és felhőtlen születésnap pillanatait osztotta meg a követőivel.

A születésnapi bulin minden volt, ami egy két éves kisgyermek álma: hatalmas ugrálóvár, buborék fújás, rengeteg édesség, és persze az elmaradhatatlan torta, mindezt a kék szín köré felépítve. Az ünnepségen még a gyermekek kedvenc mesekaraktere Bing nyuszi is tiszteletét tette.

Pénteken volt 2 éve, hogy megszülettél! Azóta minden nap mosollyal ajándékozol meg minket, vidámságoddal bearanyozod a napjainkat, és felejthetetlen pillanatokat élünk át veled. Kívánom, hogy mindig megőrizd ezt a vagányságot, és soha ne veszítsd el a különleges egyéniségedet, aki vagy. Nagyon szeretünk, kisfiam!

- olvasható Vasvári Vivi posztjában.