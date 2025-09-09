Vasvári Vivien gyermeke 2 éves lett: „Nagyon szeretünk, kisfiam!”

A csodaszép Colin két éves lett, Vasvári Vivien pedig büszkén osztotta meg a születésnapi buli pillanatait a követőivel.
Az idő rohan, és ezt leginkább a gyermekek növekedésével érezzük. Pont, ahogyan Vasvári Vivien is.
Vasvári Vivien az Instagramon éltette Colin kisfiát, aki múlthét pénteken lett kettő éves. A posztban egy igazán boldog, és felhőtlen születésnap pillanatait osztotta meg a követőivel.
A születésnapi bulin minden volt, ami egy két éves kisgyermek álma: hatalmas ugrálóvár, buborék fújás, rengeteg édesség, és persze az elmaradhatatlan torta, mindezt a kék szín köré felépítve. Az ünnepségen még a gyermekek kedvenc mesekaraktere Bing nyuszi is tiszteletét tette.
Pénteken volt 2 éve, hogy megszülettél! Azóta minden nap mosollyal ajándékozol meg minket, vidámságoddal bearanyozod a napjainkat, és felejthetetlen pillanatokat élünk át veled. Kívánom, hogy mindig megőrizd ezt a vagányságot, és soha ne veszítsd el a különleges egyéniségedet, aki vagy. Nagyon szeretünk, kisfiam!
- olvasható Vasvári Vivi posztjában.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.