Vasvári Vivien gyermeke 2 éves lett: „Nagyon szeretünk, kisfiam!”

A csodaszép Colin két éves lett, Vasvári Vivien pedig büszkén osztotta meg a születésnapi buli pillanatait a követőivel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 18:00
Az idő rohan, és ezt leginkább a gyermekek növekedésével érezzük. Pont, ahogyan Vasvári Vivien is.

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien és férje közösen 5 gyermeket nevelnek, melyből háromnak Vivien az édesanyja Fotó: Máté Krisztián

Vasvári Vivien az Instagramon éltette Colin kisfiát, aki múlthét pénteken lett kettő éves. A posztban egy igazán boldog, és felhőtlen születésnap pillanatait osztotta meg a követőivel. 

A születésnapi bulin minden volt, ami egy két éves kisgyermek álma: hatalmas ugrálóvár, buborék fújás, rengeteg édesség, és persze az elmaradhatatlan torta, mindezt a kék szín köré felépítve. Az ünnepségen még a gyermekek kedvenc mesekaraktere Bing nyuszi is tiszteletét tette.

Pénteken volt 2 éve, hogy megszülettél!  Azóta minden nap mosollyal ajándékozol meg minket, vidámságoddal bearanyozod a napjainkat, és felejthetetlen pillanatokat élünk át veled. Kívánom, hogy mindig megőrizd ezt a vagányságot, és soha ne veszítsd el a különleges egyéniségedet, aki vagy. Nagyon szeretünk, kisfiam!

- olvasható Vasvári Vivi posztjában.

 

