Vasvári Vivien falatnyi ruhában táncolt az asztalon

Vasvári Vivien bármikor letagadhatná, hogy 4 gyermek édesanyja, hiszen elképesztő bombaformában van.

Vasvári Vivien nem szégyenlős: alig takaró ruhában táncolt egy asztalon Fotó: Mediaworks Archív

Vasvári Vivien jelenleg Mykonoson tartózkodik, és azt kell mondanunk, nagyon jól áll neki a görög életérzés; amit nagy valószínűséggel ő is így gondol, hiszen egy merész, testet alig takaró ruhában bulizott, ráadásul fényes nappal.

A luxus feleség az Instagramon osztotta meg a vidám pillanatokat egy ajakharapós emojival, amely már sokat elárul a képek és videók hangulatáról. Vivi az egyik videóban például egy asztalon lejt táncot sok más társával együtt, magassarkúban, szexi ruhában, miközben fejük felett textilszalvétát pörgetnek. A hangulat egyedülálló, épp ahogyan Vivi, aki félig átlátszó ruhájának köszönhetően kitűnik a tömegből.

A csodaszép anyuka tehát elképesztően jól érzi magát a görög szigeten, mi pedig irigykedve nézzük, ahogy megosztja a nagyvilággal az élményeit.

A csodaszép anyuka nemrégiben Liam kisfiának adott életet, akiről cuki képet osztott meg szintén az Instagramon. Előtte pár nappal pedig kicsit nosztalgiázott, ugyanis Colin fiáról tett fel babakori képeket, amin szintén elolvadt az internet népe.