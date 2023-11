Visszatért Az ének iskolája gyereksztárja

Arany Timi kereken tíz évvel ezelőtt szerepelt Az ének iskolája tehetségkutató műsorban a Tv2-n, ahol megismerhette az ország. Azóta ő is felcseperedett, de továbbra is a zenei pályán tevékenykedik. Timi most hétfőn tartja az első lemezbemutató buliját, és a Metropol megkeresésére elmesélte, nagyon nehéz út vezetett idáig.

Azonnal elkönyvelték...

A gyerekek tudnak lenni a legkegyetlenebbek. Ezt Timi is megtapasztalhatta az útja során, miután kikerült a tehetségkutató műsorból. Lázadnia kellett, hogy ott tanulhasson, ahol szeretett volna.

„ Az ének iskolája egy nagyon jó tapasztalat volt. Nagyon vigyáztak ránk és nagyon jók voltak velünk. Mellette rengetegen megismertek akkor. Hosszú út vezetett idáig, hogy most is zenével foglalkozhatok és az első lemezemet jelenthetem meg. Az első lépcsője ennek az útnak az volt, hogy kiharcoltam, hogy gimi helyett zenét tanulhassak középiskolában. Nem szerettem abba a gimibe járni, mert már az első nap elkönyveltek a gyerekek valamilyennek, úgyhogy egy szót sem tudtam mondani előtte. Azt már tudtam, hogy zenével akarok foglalkozni, de abban a környezetben nagyon nem volt jó nekem” – kezdte a Metropolnak az énekesnő, aki végül úgy tudta elérni, hogy átírassák művészeti suliba, hogy nem járt be a gimibe.

Showbiznisz

Ahogy telt az idő, a fiatal tehetség rengeteg új zenei tudással gazdagodott, mindemellett jobban belelátott az iparág üzleti részébe is, amitől nem volt annyira elragadtatva.

„Sokfajta zenei stílussal megismerkedtem a zeneiskola miatt is, meg mellette party zenészként kezdtem bulikat vállalni és ott volt minden is. Ekkor voltam még tévéműsorokban, tehetségkutatókban, de megláttam azt, hogy nem minden feltétlenül úgy van ebben az iparágban, ahogy azt gyerekként elképzeltem” – jegyezte meg Timi, aki végül egy időre felszívódott, mert nem találta meg a közös nevezőt a zenével és az üzlettel.

Visszatérés

Timinek arra kellett a szünet, hogy elfelejtsék. Nem talált ebben motivációt, míg el nem kezdte kidolgozni első lemezét. Az énekesnő ugyanis mindig visszatér az alkotáshoz, bármi is történjen.

„Elhatároztam, hogy írok egy lemezt, ami az elmúlt 20 évemet foglalja össze. Minden dal más lett egy kicsit, azt a sokszínűséget reprezentálja, amit az elmúlt évek nehéz küzdelmei során tanultam és tapasztaltam. Ebben benne vagyok én, ez az én visszatérésem ” – szögezte le az énekesnő, aki hétfőn tartja a lemeze premierjét Budapesten.