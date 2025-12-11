RETRO RÁDIÓ

Vádemelési javaslattal éltek Karácsony Gergely ellen a Pride-ügy miatt

A főpolgármester ellen továbbra is zajlik az eljárás, miután augusztusban gyanúsítottként hallgatták ki a Pride-ügyben. Karácsony Gergely a kihallgatáson nem válaszolt a kérdésekre, és továbbra is az eljárást bírálja. Az ügyészség időközben elutasította a panaszát, fenntartva a bűncselekmény gyanúját.

2025.12.11.
Létrehozva: 2025.12.11. 16:14
Módosítva: 2025.12.11. 16:40
A rendőrség vádemelési javaslattal zárta le azt a nyomozást, amelyet a júniusi Budapest Pride miatt indítottak ellene – erről maga Karácsony Gergely számolt be a Facebook-oldalán. Karácsony szerint gyülekezési jog megsértésével gyanúsítják, amit abszurdnak tart. Hangsúlyozta: a Fővárosi Önkormányzatnak nincs gyülekezési joga, a Pride pedig önkormányzati rendezvényként volt bejelentve – írja a Mandiner

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely a kihallgatásán nem válaszolt a kérdésekre – Fotó: Mediaworks/Metropol

Karácsony Gergelyt augusztus 1-jén hallgatták ki gyanúsítottként a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájában.

A kihallgatáson nem válaszolt a hatóság kérdéseire, hanem írásban ismertette jogi álláspontjukat, amely szerint a rendezvényre nem alkalmazható a gyülekezési törvény. 

Az ügyészség augusztus közepén elutasította Karácsony panaszát, és továbbra is fenntartotta a bűncselekmény gyanúját.   

