Vádemelési javaslattal éltek Karácsony Gergely ellen a Pride-ügy miatt

A rendőrség vádemelési javaslattal zárta le azt a nyomozást, amelyet a júniusi Budapest Pride miatt indítottak ellene – erről maga Karácsony Gergely számolt be a Facebook-oldalán. Karácsony szerint gyülekezési jog megsértésével gyanúsítják, amit abszurdnak tart. Hangsúlyozta: a Fővárosi Önkormányzatnak nincs gyülekezési joga, a Pride pedig önkormányzati rendezvényként volt bejelentve – írja a Mandiner.

Karácsony Gergely a kihallgatásán nem válaszolt a kérdésekre – Fotó: Mediaworks/Metropol

Karácsony Gergelyt augusztus 1-jén hallgatták ki gyanúsítottként a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájában.

A kihallgatáson nem válaszolt a hatóság kérdéseire, hanem írásban ismertette jogi álláspontjukat, amely szerint a rendezvényre nem alkalmazható a gyülekezési törvény.

Az ügyészség augusztus közepén elutasította Karácsony panaszát, és továbbra is fenntartotta a bűncselekmény gyanúját.