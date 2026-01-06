UFO-észlelésekkel kapcsolatos dokumentumok kerültek nyilvánosságra, ezek mindent megváltoztathatnak

A történelmi dokumentumok szerint a brit Védelmi Hírszerző Szolgálat feladata volt az azonosítatlan légi jelenségek vizsgálata. Egy 1997. március 4-i feljegyzésben a szerző furcsa objektumokról beszélt az égen, sőt nem zárta ki azt sem, hogy a nemzetbiztonságra is veszélyt jelent.

UFO-technológiát akartak megszerezni Fotó: Raggedstone / Képünk illusztráció: Shutterstock

Titkos UFO-dokumentumok kerültek nyilvánosságra

Logikus azt feltételezni, hogy ha jelentős számú ember lát furcsa objektumokat az égen, akkor ennek lehet valós alapja. Az is vitatható, hogy az azonosítatlan légi jelenségek potenciális fenyegetést jelenthetnek az ország védelmére, mivel fogalmunk sincs, mik ezek!

- áll a dokumentumban.

A jelentés egy része kifejezetten utalt a hírhedt belga fekete háromszög UFO-kra, amelyek 1989 és 1990 között kerültek a jelentésekbe, és azt sugallta, hogy a brit hadsereg szeretné megszerezni az ezekhez kapcsolódó technológiát. A jelentés, amely az űrhajók hihetetlen sebességére is kitér, így fogalmaz:

Kiegészítő kérdés a technológia megszerzésének lehetősége. Az azonosítatlan légi jelenségek nem úgy működnek, mint a hagyományos reakcióhajtású eszközök. A belgiumi deltaként ismert objektumok hosszú ideig képesek voltak lebegni, majd gyorsan szuperszonikus sebességre gyorsultak, megelőzve az F-16-os vadászgépeket. Ha ez valódi technológiát képvisel, talán meg kellene szereznünk.

Ez azonban nem az egyetlen eset, amire a dokumentum utal: említést tesz a rendleshami erdőbeli incidensről is, megjegyezve, hogy azt a helyi amerikai egységparancsnok és mások is megerősítették. Természetesen ez a híres brit eset az amerikai légierő személyzetével volt kapcsolatos, 1980 decemberében szokatlan fényeket és UFO-t láttak az erdőben.

A két incidens, a Rendlesham-erdei és a belga fekete háromszögek kapcsán a dokumentum megjegyzi, hogy az objektumok látszólag nem rendelkeztek a hagyományos meghajtásként ismert rendszerrel. A dokumentum részletezi, hogy az eszközök állítólag képesek voltak lebegni, valamint jelentős sebességgel haladni.

A dokumentum arra is utal, hogy két tudós volt a felelős az ilyen típusú járművekért. Egy további feltáró levél szerint, ha a technológia valóban létezne, az olyan innovációt jelentene, amellyel a brit hadsereg még nem rendelkezik - számolt be róla a Daily Star.